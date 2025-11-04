NZXT Performance-Lüfter: Maximale Kühlleistung & Stil

NZXT, ein führender Hersteller von PC-Gaming-Komponenten, Peripheriegeräten und vorkonfigurierten Systemen, stellt seine bislang stärkste Lüftergeneration vor: die NZXT Performance-Serie (F120X, F140X, F240X, F280X, F360X). Diese neue Produktlinie markiert NZXTs Eintritt in den Premium-Kühlungssektor, mit der technologisch fortschrittlichsten und leistungsfähigsten Lüfterserie, die das Unternehmen je entwickelt hat.

„Die neue Performance-Serie bietet den höchsten Luftstrom und statischen Druck, den wir je bei NZXT erreicht haben – und das bei gleichzeitig optimierter Geräuschreduktion und maximaler Effizienz“, erklärt Felix Guerra, SVP of Product Generation & Engineering.

„Im Gegensatz zu vielen Hochleistungslüftern auf dem Markt vereinen unsere neuen Modelle überragende Kühlleistung mit ansprechendem Design und einfacher Installation – für kompromisslose Performance ohne Abstriche.“

Hinter dem klaren, modernen Design steckt präzise Ingenieurskunst und der Einsatz fortschrittlicher Materialien, die neue Standards in Sachen Effizienz, Laufruhe und Langlebigkeit setzen.

Highlights der NZXT Performance-Serie

Flüssigkristallpolymer (LCP)-Konstruktion:

Der ultrasteife Werkstoff minimiert Vibrationen und Verformungen bei hohen Drehzahlen und sorgt für gleichmäßige, leise Luftzirkulation.

Optimierte Aerodynamik:

Ein schmaler Spalt zwischen Lüfterblättern und Rahmen reduziert Luftverluste. Der 30 mm starke Rahmen ermöglicht höheren Luftdruck und leiseren Betrieb.

Hybrid-Magnetlager mit Fluid-Dynamik-Technologie:

Magnetische Levitation stabilisiert den Rotor, während das Fluid-Dynamik-Lager Reibung minimiert, für ruhigen, langlebigen Betrieb.

Metallverstärkte Lager-Einfassung:

Erhöht die strukturelle Stabilität und Zuverlässigkeit, selbst bei maximaler Drehzahl.

3-Phasen-/6-Pol-Motor:

Präzise Drehzahlregelung, schnelle Reaktion und energieeffiziente Performance bei reduziertem Geräuschpegel.

Aluminium-Seitenpaneele mit RGB-Akzenten:

Gebürstetes Aluminium verleiht einen hochwertigen Look; dezente, anpassbare Beleuchtung sorgt für stilvolle Akzente.

Vibrationsdämpfende Gummiecken:

Reduzieren Resonanzen und sorgen für stabilen, geräuscharmen Betrieb.

PWM-Steuerung:

Automatische Drehzahlanpassung je nach Systemtemperatur für das perfekte Verhältnis von Leistung und Lautstärke.

Singleframe-Design (bei F240X, F280X, F360X):

Mehrere Lüfter in einem stabilen Rahmen, weniger Schrauben, weniger Kabel, einfachere Montage.

Preise und Verfügbarkeit:

Die neuen Lüfter sind ab dem 4. November in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar. Der UVP teilt sich wie folgt auf: