Neues Video zu Vampires: Bloodlord Rising zeigt Bluttipps

In Vampires: Bloodlord Rising von Mehuman Games und Toplitz Productions gilt es, das fiktive Balkangebiet Sangavia zu beherrschen und den unstillbaren Blutdurst zu zähmen. Die offene Welt bietet zahlreiche Möglichkeiten – von der Erkundung der düsteren Landschaften über den Bau eines imposanten Schlosses bis hin zum Aufbau einer mächtigen Vampirgefolgschaft. Doch ohne Blut ist jede Macht vergänglich.

Das Ziel ist es, den Traum des ehemaligen Fürsten Vorago zu verwirklichen, der Menschen und Vampire in friedlicher Koexistenz vereint sehen möchte. Ein neues Video zeigt, wie der lebenswichtige rote Saft beschafft werden kann, welche Kreaturen besondere Vorsicht erfordern und wie die vampirische Ernährung effizient genutzt wird, um in Sangavia zum gefürchteten Blutfürsten aufzusteigen.

Vampires: Bloodlord Rising erscheint am 30. Januar 2026 im Early Access auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Produktseite verfügbar, wo das Spiel bereits auf Wunschlisten gesetzt werden kann. Zudem steht ein Discord-Server für aktuelle Neuigkeiten zu Vampires: Bloodlord Rising und weiteren Titeln von Toplitz Productions bereit.

Erkundung einer offenen Welt

Eine weitläufige, dynamische Spielwelt erwartet Entdeckerinnen und Entdecker. Gebirge, Wälder, Höhlen und Sümpfe bergen Geheimnisse, Schätze und tödliche Gefahren. Mut und Entschlossenheit werden mit einzigartigen Entdeckungen belohnt.

Schlossbau und Gestaltung

Ein eigenes Schloss kann nach mittelalterlichen oder gotischen Vorbildern geplant und errichtet werden. Zahlreiche Bauteile wie Wände, Dächer, Treppen, Möbel und Dekorationselemente stehen zur Verfügung, um ein einzigartiges Refugium zu schaffen – prunkvoll oder furchteinflößend.

Aufbau einer Gefolgschaft

Die Macht über Leben, Tod und ewige Treue liegt in den Händen des Spielenden. Die Auswahl und Führung der Vampiruntertanen entscheidet über Stärke und Einfluss. Strategische Entscheidungen bestimmen, wer Teil der Familie des Blutlords wird.

Übermenschliche Fähigkeiten

Die vampirischen Kräfte ermöglichen überlegene Stärke, Geschwindigkeit und Wahrnehmung. Mit speziellen Fähigkeiten lassen sich neue Wege entdecken – bis hin zur Kontrolle einer Fledermaus, um Sangavia aus der Luft zu erkunden.

Entscheidungen mit Konsequenzen

Eine filmreife Geschichte mit weitreichenden Entscheidungen formt den Verlauf der Handlung. Die Handlungen beeinflussen die Wahrnehmung durch die Bevölkerung und führen zu unterschiedlichen Enden. Das Schicksal Sangavias hängt von diesen Entscheidungen ab.

Kooperativer Mehrspielermodus

Im kooperativen Modus kann die Herrschaft über Sangavia gemeinsam ausgeübt werden. Der Schlossbau, die Erkundung und die Konfrontation mit den Bedrohungen der Nacht werden zu einem gemeinsamen Erlebnis, das durch geteilte Entscheidungen geprägt wird.