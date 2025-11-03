Neue PNY CS3250 Gen5 SSD: Extreme Performance für KI & Gaming

PNY Technologies erweitert sein Portfolio leistungsstarker Speicherlösungen mit der neuen CS3250 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD. Die CS3250 setzt auf modernste NVMe PCIe Gen5 x4-Technologie und erreicht damit ein bislang unerreichtes Leistungsniveau: Mit sequentiellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.900 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s bietet sie die Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit, die moderne Workloads in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Gaming und Content Creation erfordern.

Die CS3250 markiert einen neuen Meilenstein im High-End-Computing und richtet sich an Anwendendende, die kompromisslose Performance, Stabilität und Effizienz erwarten.

Entwickelt für die Zukunft des Computings

Die PNY CS3250 wurde gezielt für die Anforderungen der nächsten Generation von Rechenanwendungen entwickelt. Dank der PCIe Gen5 x4-Schnittstelle liefert sie enorme Datentransferraten und höchste Reaktionsgeschwindigkeit, ideal für KI-gestützte Bild- und Videoverarbeitung, rechenintensive Design-Workflows oder AAA-Gaming. Ob beim Rendern, Spielen oder Multitasking: Die CS3250 sorgt für blitzschnelle Ladezeiten, maximale Stabilität und zuverlässige Leistung über lange Zeiträume.

Hauptmerkmale der PNY CS3250

Maximale Gen5-Geschwindigkeit: Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 14.900 MB/s (Lesen) und 14.000 MB/s (Schreiben), für kompromisslose Leistung bei allen Aufgaben.

Optimiert für KI-Workloads: Entwickelt für moderne KI-Prozesse – von Echtzeit-Bilderzeugung bis zu komplexen Deep-Learning-Berechnungen.

Thermisch optimierter Controller: Ein fortschrittliches Wärmeleitdesign mit beschichtetem Controller sorgt für stabile Temperaturen, konstante Performance und längere Lebensdauer.

Gaming der nächsten Generation: Kürzere Ladezeiten, geringere Latenz und flüssigeres Gameplay in anspruchsvollen Titeln.

Großer Speicherplatz: Kompatibel mit M.2-2280-Geräten und erhältlich mit 1 TB oder 2 TB Kapazität, ideal für große Spielebibliotheken, Medien oder Projekte.

Merkmal Beschreibung Modell PNY CS3250 M.2 NVMe Gen5 x4 SSD Schnittstelle PCIe Gen5 (NVMe Gen5 x4) Geschwindigkeit Bis zu 14.900 MB/s² Lesen / 14.000 MB/s Schreiben Kapazitäten 1 TB, 2 TB Formfaktor M.2 2280 Garantie 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie oder TBW

Verfügbarkeit und Preis

Die PNY CS3250 M.2 NVMe PCIe Gen5 x4 SSD ist bereits seit einigen Tagen in Deutschland erhältlich. Der UVP der 1-TB-Version beträgt 159,99 € und für die 2-TB-Version werden 256,99 € fällig.