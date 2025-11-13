Neue NVIDIA RTX-Highlights: Assetto Corsa Rally, CoD Black Ops 7 & mehr mit DLSS 4

Diese Woche hält für PC-Spielende zahlreiche Highlights bereit: Gleich mehrere Titel erscheinen mit umfangreicher NVIDIA RTX- und DLSS-Unterstützung, darunter Assetto Corsa Rally und Call of Duty: Black Ops 7, die beide bereits zum Release auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation setzen. Zudem erhält Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids ein DLSS-Upgrade, und Anno 117: Pax Romana erscheint mit DLSS Super Resolution.

Zusätzlich können sich Nutzer der NVIDIA-App eine exklusive Belohnung sichern, und eine Ära geht zu Ende: Der GeForce TechTalk veröffentlicht nach 18 Folgen seine finale Ausgabe.

Assetto Corsa Rally

Die neue Rallye-Simulation von 505 Games und Supernova Games Studios startet am 13. November im Early Access. Zum Start stehen 10 lizenzierte Fahrzeuge, 4 Rallye-Etappen, Einzelspieler-Event-Wochenenden, Zeitfahren mit Online-Ranglisten und weitere Inhalte bereit.

GeForce-RTX-Spieler profitieren ab Tag eins von DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation sowie DLSS Super Resolution, was maximale Bildqualität und Performance sicherstellt.

Call of Duty: Black Ops 7

Auch der neueste Teil der Black-Ops-Reihe erscheint in dieser Woche mit voller Unterstützung für DLSS 4 samt Multi Frame Generation. Spieler können dadurch direkt zum Launch deutlich höhere Bildraten und eine verbesserte visuelle Präsentation erwarten.

Chip ‘n Clawz vs. The Brainioids

Das Action-Strategiespiel von Snapshot Games und Arc Games, entwickelt von X-COM-Schöpfer Julian Gollop, ist ab sofort verfügbar. Der Titel kombiniert Third-Person-Action mit Echtzeitstrategie und unterstützt nun DLSS Frame Generation sowie DLSS Super Resolution.

Spieler mit GeForce-RTX-50-GPUs können über die DLSS-Overrides der NVIDIA-App sogar auf DLSS 4 mit Multi Frame Generation upgraden, um nochmals höhere Bildraten zu erzielen.

Anno 117: Pax Romana

Ubisofts nächster Anno-Ableger erscheint ebenfalls am 13. November und versetzt Spieler auf den Höhepunkt des Römischen Reiches. Auf GeForce-RTX-Grafikkarten kann DLSS Super Resolution genutzt werden, um die Bildraten zu steigern.

Für das beste Erlebnis empfiehlt NVIDIA, den aktuellen Game Ready-Treiber vor dem Release zu installieren.

Weitere RTX- und DLSS-Neuheiten

Exklusive NVIDIA-Belohnung

Im Rahmen der Season of Play können NVIDIA-App-Nutzer einen kostenlosen DOOM: The Dark Ages – DOOM Slayer Onyx-Skin freischalten. Die Belohnung steht Besitzern einer GeForce RTX-GPU ab der 10er-Serie zur Verfügung.

Abschied vom GeForce TechTalk

Nach 18 Folgen und rund anderthalb Jahren verabschiedet sich der GeForce TechTalk mit einer letzten Episode.

Community Manager Jan Purrucker spricht darin mit Alexander Battaglia (Digital Foundry) über seinen Werdegang, technische Entwicklungen im Gaming-Bereich, Herausforderungen des modernen Spielejournalismus und die Leidenschaft, die seine Arbeit seit zehn Jahren prägt.