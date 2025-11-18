Neue NVIDIA DLSS-Spiele: AION2, Pizza Bandit & DAVY x JONES

Diese Woche erscheinen drei neue Titel mit NVIDIA DLSS-Unterstützung: AION2, Pizza Bandit und DAVY x JONES. Außerdem können sich Spielende ab dem 20. November um 18:00 Uhr MEZ über die GeForce Rewards in der NVIDIA-App einen kostenlosen Borderlands 4 Echo-4-Skin sichern.

AION2

Das neue MMORPG von NCSOFT bietet eine moderne Interpretation des ursprünglichen AION-Universums. AION2 startet am 19. November gleichzeitig in Korea und Taiwan, eine weltweite Veröffentlichung folgt 2026. Zum Launch unterstützt das Spiel NVIDIA DLSS Frame Generation und NVIDIA Reflex, um Grafikleistung und Eingabe-Reaktionszeit zu verbessern. DLSS Multi Frame Generation wird im Dezember nachgereicht.

Pizza Bandit

Der chaotische Third-Person-Koop-Shooter von JOFSOFT kombiniert Kopfgeldjagd mit hektischem Kochen. Mit Zeitreise-Technologie bewaffnet reisen Spieler durch turbulente Epochen, erledigen gefährliche Ziele und kochen unter Druck. Pizza Bandit ist ab sofort erhältlich und bietet für GeForce RTX-Spieler maximale Performance mit DLSS 4, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution.

DAVY x JONES

In PARASIGHTs düsterer Piratenfantasy wird Davy Jones nach Verrat und Raub ins Jenseits der Seefahrer, „The Locker“, verstoßen. Doch sein Tod markiert erst den Beginn einer epischen Rachegeschichte. DAVY x JONES ist jetzt im Early Access verfügbar und beschleunigt die Bildraten dank DLSS Super Resolution.

Season of Play

Zusätzlich läuft derzeit die GeForce Season of RTX. Jede Season of Play bietet neue Enthüllungen, exklusive Belohnungen, GPU-Gewinnspiele und attraktive Angebote. Ab dem 20. November um 18:00 MEZ können sich GeForce Gamer einen kostenlosen Borderlands 4 ECHO-4-Skin sichern. Aktuelle Informationen zu kostenlosen Ingame-Inhalten und weiteren Belohnungen gibt es auf den offiziellen GeForce Social-Media-Kanälen.