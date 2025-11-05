Neue NVIDIA DLSS-4-Updates: FINAL FANTASY VII REBIRTH, Deathground & mehr mit RTX

Diese Woche hält für PC-Spieler mit NVIDIA GeForce RTX-Grafikkarten eine ganze Reihe spannender Neuigkeiten bereit. Zahlreiche aktuelle Titel erhalten Unterstützung für die leistungsstarke DLSS-4-Technologie von NVIDIA, die mit Multi Frame Generation und weiteren Features für beeindruckende Performance- und Qualitätssteigerungen sorgt. Zudem steht ein neuer GeForce Game Ready-Treiber bereit, der Systeme optimal auf kommende Highlights wie Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana und Europa Universalis V vorbereitet. Im Folgenden ein Überblick über alle Spiele, die jetzt oder in Kürze von den neuesten RTX-Innovationen profitieren.

Die neuen Titel in der Übersicht

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Das epische Rollenspiel FINAL FANTASY VII REBIRTH erhält am 5. November ein großes PC-Update, das DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Frame Generation integriert. Bereits zum Start des Jahres sorgte DLSS Super Resolution für flüssigere Bildraten auf GeForce RTX-Systemen, mit der neuen Version wird die Performance jetzt noch einmal deutlich gesteigert.

Deathground

Im Koop-Horrorspiel Deathground von Jaw Drop Games kämpfen bis zu vier Spieler ums Überleben gegen tödliche Dinosaurier. Ab sofort unterstützt der Titel DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und DLAA. Damit profitieren GeForce RTX-Spieler nicht nur von höheren Bildraten, sondern auch von einer verbesserten visuellen Qualität in ihrem Überlebenskampf.

The Last Caretaker

The Last Caretaker von Channel37 spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Erde vom Meer verschlungen wurde. Der Titel startet am 6. November in den Early Access und bietet GeForce RTX-Spielern Zugang zur gesamten DLSS-Technologiepalette, inklusive DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution. So lässt sich das Abenteuer mit maximaler Leistung und bestmöglicher Bildqualität erleben.

Europa Universalis V

In Europa Universalis V von Paradox Interactive schreiben Spieler über fünf Jahrhunderte hinweg Weltgeschichte, ob durch Diplomatie, Handel oder Krieg. Zum Launch unterstützt das Strategiespiel DLSS Super Resolution, wodurch die Bildraten erheblich gesteigert werden. Über die NVIDIA-App kann zudem auf das neueste Transformer-AI-Modell aktualisiert werden, um ein noch besseres Spielerlebnis zu erzielen. Für optimale Performance empfiehlt sich außerdem der aktuelle GeForce Game Ready-Treiber.

Wreckreation

Wreckreation von Three Fields Entertainment kombiniert kreatives Bauen mit rasanter Arcade-Action. Spieler können Strecken selbst gestalten oder sich direkt ins Rennen stürzen, ganz nach Lust und Laune. Der Titel ist ab sofort erhältlich und profitiert von DLSS Super Resolution, wodurch die Bildraten deutlich steigen. Wer noch mehr Qualität herausholen möchte, kann in der NVIDIA-App das neue Transformer-AI-Modell aktivieren.

Anno 117: Pax Romana

Mit Anno 117: Pax Romana führt Ubisoft die beliebte Aufbaureihe in die Zeit des Römischen Reiches. Ab dem 13. November können Spieler ihre Traumstädte errichten und dabei die Vorteile von DLSS Super Resolution auf GeForce RTX-Grafikkarten nutzen. Auch hier sorgt der aktuelle GeForce Game Ready-Treiber für ein reibungsloses und leistungsstarkes Spielerlebnis.

Neuer GeForce Game Ready-Treiber

Parallel zu den zahlreichen DLSS-4-Neuerungen veröffentlicht NVIDIA einen frischen Game Ready-Treiber. Dieser optimiert die Systeme speziell für Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana und Europa Universalis V. Der Treiber kann bequem über den Reiter „Treiber“ in der NVIDIA-App oder direkt auf GeForce.com heruntergeladen und installiert werden.