nerdytec Couchmaster CYCON³ Samurai Edition – Gaming-Komfort inspiriert von Samurai-Ästhetik

Mit der Couchmaster® CYCON³ Samurai Edition präsentiert nerdytec eine besondere Variante seines bekannten Gaming-Systems. Die Edition greift die Ästhetik und Disziplin traditioneller Samurai auf und kombiniert markantes Design mit der bewährten Funktionalität des CYCON³, für ein Gaming-Setup, das sich bequem vom Sofa aus nutzen lässt.

Der Couchmaster gilt seit Jahren als Referenz für ergonomisches Gaming auf der Couch. Mit der Samurai Edition führt nerdytec dieses Konzept sowohl optisch als auch technisch weiter. Dunkelrote Seitentaschen, grün kontrastierte Nähte, passende Handballenauflagen und eine kupferfarbene Designleiste verleihen dem Modell einen charakteristischen Look. Ergänzt wird das Gesamtbild durch ein exklusives Samurai-KeyArt-Mauspad, das eigens dafür gestaltet wurde.

„Mit der Samurai Edition feiern wir nicht nur japanische Designkultur, sondern auch die Werte, die sie symbolisiert – Disziplin, Balance und Stärke. Genau diese Eigenschaften stecken im neuen Couchmaster. Er ist eine All-in-one-Lösung, die den Schreibtisch ersetzt und Gaming auf der Couch zu einem echten Premium-Erlebnis macht“, erklärt Chris Mut, CEO von nerdytec.

Technisch basiert die Samurai Edition auf dem Couchmaster CYCON³. Dieser bietet ein durchdachtes Kabelmanagement, sechs USB-Anschlüsse (5× USB 3.2 Gen1 Type A, 1× USB 3.2 Gen1 Type C mit Power Delivery) sowie ergonomische Polsterungen. Das Setup ist auf hohen Komfort ausgelegt und entlastet Rücken, Schultern und Handgelenke, ideal für längere Gaming-Sessions.

Mit der Samurai Edition setzt nerdytec die Weiterentwicklung seiner Marke fort: Der Couchmaster versteht sich nicht als Zubehör, sondern als vollständige Lösung, die Schreibtisch, Sitzmöbel und zusätzliche Ausrüstung ersetzt. Damit richtet sich die Edition insbesondere an Gamer, die hohen Wert auf Komfort, Design und Qualität legen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Couchmaster® CYCON³ Samurai Edition ist ab sofort im nerdytec-Onlineshop sowie bei Amazon erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung: 229,00 €.