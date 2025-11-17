Medieval Dynasty: Exquisite Pack DLC & Gratis-Update „Labour of Love“ ab 5. Dezember 2025

Am 5. Dezember 2025 veröffentlichen das Entwicklungsstudio Render Cube und Publisher Toplitz Productions den DLC „Exquisite Pack“ für Medieval Dynasty. Der DLC erweitert das Spiel um eine Auswahl neuer Gegenstände, die sowohl für männliche als auch für weibliche Charaktere ein elegantes Erscheinungsbild ermöglichen und zur optischen Gestaltung von Siedlungen beitragen. Dazu gehören neue Frisuren, hochwertige und färbbare Textilien sowie über ein Dutzend zusätzlicher Embleme für Dörfer. Diese Inhalte bieten weitere Möglichkeiten, Fortschritt und Status auf den Karten „The Valley“ und „The Oxbow“ zu zeigen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben Kleidungsstücken und kosmetischen Anpassungen enthält der DLC auch eine neue Waffe: das „Exquisite Schwert“, das ein aufwendiges Design mit dekorativen Elementen kombiniert.

Weitere Informationen zum Medieval Dynasty DLC sowie zum Hauptspiel finden sich auf den offiziellen Steam-Produktseiten. Der offizielle Discord-Server bietet zudem die Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu treten und aktuelle Neuigkeiten zu Medieval Dynasty zu erhalten.

Inhalte des Exquisite Pack:

Neue kosmetische Elemente mit Schwerpunkt auf Aussehen, Symbolen und Prestige

Elegante Kleidung für weibliche und männliche Charaktere

Neue Waffe: Exquisites Schwert

Zusätzliche einzigartige Frisuren

Neue Embleme

1 von 5

Ebenfalls am 5. Dezember erscheint das kostenlose Update „Labour of Love“, das unter anderem visualisierte Schwangerschaften für Spielercharaktere und NPCs sowie passende Kleidungsstücke einführt. Das Update umfasst zudem eine neue frei zugängliche Missionsreihe und zusätzliche Arbeitsmonturen für bestimmte Berufe. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.