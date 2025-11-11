MARVEL Tōkon: Fighting Souls – Beta startet im Dezember

PlayStation Studios, Arc System Works und Marvel Games haben angekündigt, dass der kommende Prügler MARVEL Tōkon: Fighting Souls im Dezember eine Closed Beta erhält. Die Testphase läuft vom 5. bis 7. Dezember 2025 und bietet acht spielbare Charaktere aus dem Marvel-Universum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Marvel Tōkon vergrößert seinen Roster

Das Spiel wird von Arc System Works entwickelt. Dem Studio hinter Guilty Gear und Dragon Ball FighterZ. Und kombiniert 2D-Tag-Team-Kämpfe mit einem auffälligen Anime- und Cel-Shading-Look. Fighting Souls bringt sowohl Helden als auch Schurken aus dem Marvel-Kosmos auf das Schlachtfeld, darunter Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Magneto und weitere Figuren, die allesamt mit alternativen Design- und Kampfstil-Varianten versehen sind. Das Gameplay setzt auf schnelle, taktische Tag-Team-Duelle, bei denen Spieler mit cinematischen Assists, Kontern und spektakulären Kombos punkten können. Jede Charakterkombination bietet einzigartige Synergien, was strategisches Teamplay besonders wichtig macht.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls soll 2026 für PlayStation 5, Steam und den Epic Games Store erscheinen. Die Beta im Dezember gibt Fans erstmals die Chance, das Gameplay vorab zu testen und Feedback an die Entwickler weiterzugeben.