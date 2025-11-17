Lost Soul Aside wird mit großem Update wiederbelebt

Das chinesische Studio UltiZero Games versucht, seinen durchwachsenen PS5-Release Lost Soul Aside deutlich aufzuwerten. Der erste große Schritt erfolgt am 18. November 2025, wenn ein umfassender Patch erscheint, der neue Inhalte, Komfortfunktionen und technische Verbesserungen liefert.

Neuer Endlos-Modus: Surge of Voidrax

Das Highlight des Updates ist der brandneue Modus Surge of Voidrax. Hier kämpfst du dich durch 100 Wellen immer stärkerer Gegner, inklusive Bossen aus der Kampagne. Alle vier Waffen und der komplette Skill-Tree sind im Modus freigeschaltet. Für das Abschließen bestimmter Wellen erhältst du Ressourcen, die du gegen neue kosmetische Items eintauschen kannst. Zwischen den Kämpfen kannst du außerdem Lianas Shop besuchen, um Heilitems, Upgrades und Arena-Power zu kaufen. UltiZero beschreibt den Modus als „echten Test für Können, Strategie und Ausdauer“. Auch die Kampagne bekommt zahlreiche Verbesserungen:

Prolog überspringen: Wer direkt in die Action einsteigen will, kann das Intro künftig komplett auslassen.

Wer direkt in die Action einsteigen will, kann das Intro künftig komplett auslassen. Voidrax Pathfinder: Ein neues Navigations-Hilfswerkzeug, das bei Rätseln, Zielen und Orientierung unterstützt.

Ein neues Navigations-Hilfswerkzeug, das bei Rätseln, Zielen und Orientierung unterstützt. Neue Skins: Darunter klassische Kristall-Waffen, Ritter-Rüstungen und anpassbare X-Waffen-Accessoires.

Darunter klassische Kristall-Waffen, Ritter-Rüstungen und anpassbare X-Waffen-Accessoires. Verbesserte Cutscenes: Überarbeitete Mimik, bessere Licht- und Schatteneffekte, optimierte Lippenbewegungen und hochwertigere Inszenierung.

Technische Verbesserungen

Der Patch liefert außerdem:

vollständig anpassbare Steuerung ,

, verfeinerte Bewegungen wie Rollen und Doppelsprünge,

überarbeitete Waffen-Gefühle, insbesondere für Sense und Großschwert,

flüssigere Kombos.

Game Director Yang Bing betont, dass man das Spielerlebnis „spürbar bereichern und persönlicher gestalten“ möchte. Ob der Titel tatsächlich die Kurve bekommt, wird sich zeigen, der neue Modus und die technischen Verbesserungen wirken jedoch wie ein Schritt in die richtige Richtung.

