LesDiy startet große Black-Friday-Aktion

Der Modellbau- und Display-Spezialist LesDiy hat seine diesjährige Black-Friday-Aktion gestartet. Ab sofort können Kundinnen und Kunden auf zahlreiche Produkte 20 Prozent Rabatt erhalten, zusätzlich bietet der Shop spendengestaffelte Preisnachlässe, die den Endpreis weiter senken. Die Rabattaktion gilt für das gesamte Sortiment im offiziellen LesDiy-Store und richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch an Fans der dekorativen Display-Sets, Dioramen und Modellbau-Kits.

So funktionieren die Black-Friday-Rabatte bei LesDiy

Neben dem pauschalen 20-Prozent-Nachlass über den Gutschein PBF20 gibt es zusätzliche Rabatte abhängig vom Einkaufswert:

Ab 100 € Einkaufswert: –5 €

Ab 300 € Einkaufswert: –15 €

Ab 1.000 € Einkaufswert: –50 €

Ab 2.000 € Einkaufswert: –100 €

Alle Rabatte sind kombinierbar, sodass sich besonders bei größeren Bestellungen spürbare Preisvorteile ergeben. Die Aktion läuft nur für begrenzte Zeit – ein Blick lohnt sich vor allem für alle, die schon länger bestimmte Sets im Auge haben oder ihre Sammlung erweitern möchten.