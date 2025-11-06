LEGO Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ – Neues Icons Set

Die LEGO Gruppe lädt Star-Trek– und LEGO-Fans gleichermaßen dazu ein, auf eine kreative Reise durch die Galaxis zu gehen und eine beeindruckend detailgetreue Nachbildung des berühmten Sternenflotten-Raumschiffs zu erschaffen. Das Set besteht aus 3.600 Teilen und begeistert mit einer Fülle authentischer Details: einer abnehmbaren Kommandoscheibe, einem sekundären Rumpf, Warp-Gondeln mit roten und blauen Akzenten sowie einem öffnenden Shuttle-Hangar, in dem sich zwei Mini-Shuttlepods befinden.

Für noch mehr Sammlerwert sorgen neun liebevoll gestaltete Minifiguren, darunter Captain Jean-Luc Picard, Commander William Riker, Worf, Data, Dr. Beverly Crusher, Geordi La Forge, Deanna Troi, Guinan und Wesley Crusher. Jede Figur ist mit typischen Accessoires ausgestattet, von Phaser und Tricorder bis hin zu Teetasse, Trompete und der Katze Spot.

Als elegantes Ausstellungsstück ruht die Enterprise auf einem schrägen Display-Ständer mit Infotafel sowie einer Minifiguren-Base im Design von Star Trek: The Next Generation.

Das LEGO® Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D™ Set (10356) ist ab dem 28. November 2025 auf LEGO.com/Star-Trek und in allen LEGO Stores erhältlich. Wer das Set zwischen dem 28. November und 1. Dezember 2025 erwirbt, erhält zusätzlich den LEGO® Icons Star Trek: Type-15 Shuttlepod™ als exklusives Geschenk, solange der Vorrat reicht.

Produktdetails: