Last-Minute-Geschenkideen von ZURU: Kuschelspaß, Action & Überraschungen zu Weihnachten

Wenn die Wunschlisten wachsen und die letzten Tage bis Weihnachten verfliegen, liefert der neuseeländische Spielwarenhersteller ZURU genau die richtigen Geschenkideen für funkelnde Kinderaugen. Ob kreativer Spielspaß mit Pets Alive, flauschige Begleiter wie Snackles, Hug-A-Lumps, Rainbocorns und Fuggler oder actionreiche Abenteuer mit XSHOT, ZURU bietet vielfältige Last-Minute-Präsente, die Kindern wie Erwachsenen Freude bereiten und unter dem Weihnachtsbaum für Überraschungsmomente sorgen.

Pets Alive: Magische Momente mit Polly the Magic Bird

Mit Polly the Magic Bird (UVP 24,99 €) erweitert ZURU seine Pets-Alive-Linie um ein interaktives Highlight. Durch einen cleveren „Zaubertrick“ erwacht Polly scheinbar zum Leben: Sie flattert, singt, bewegt sich im Rhythmus und kann sogar Wörter wiederholen. Ein besonderes Extra ist das integrierte Ei, aus dem ein Babyvogel mehrfach schlüpfen kann, ein wiederkehrender Überraschungseffekt, der die Festtage noch spannender macht.

Neue Snackles: Kuschelige Charaktere mit Lieblingssnack

Die neuen ZURU Snackles (UVP 19,99 €) versprechen gute Laune: 14 witzige Figuren verbinden bekannte Snackmarken, von der Haribo-Biene bis zum Quokka mit Donut, mit charmanten tierischen Charakteren. Die 35 cm großen Plüschfreunde bringen ihre eigene kleine Hintergrundgeschichte mit und werden so im Handumdrehen zu treuen Begleitern.

Hug-A-Lumps: Ruhe und Entspannung im Weihnachtstrubel

Die Hug-A-Lumps (UVP 19,99 €) sind 1,5 kg schwere Plüschtiere aus besonders weichem Velours, deren sanfter Druck ähnlich beruhigend wirkt wie eine Gewichtsdecke. Sie helfen Kindern ab 3 Jahren, Stress abzubauen, zur Ruhe zu kommen oder besser einzuschlafen, ideal in der oft hektischen Weihnachtszeit. Zusätzlich gibt es die Plüschtiere in einer 750-g-Version (UVP 14,99 €) und als 230-g-Babyvariante (UVP 9,99 €). Die aktuelle, preisgekrönte Reihe „TOP 10 Spielzeug 2025“ umfasst elf Figuren, darunter ein Capybara und der rosafarbene Hase Hazel, perfekte Begleiter für entspannte Stunden im neuen Jahr.

Rainbocorns Kitty Mania: Einhorn-Kätzchen voller Überraschungen

Im Rainbocorns Kitty Mania Ei (UVP 29,99 €) steckt ein kuscheliges Einhorn-Kätzchen, begleitet von über 35 Überraschungen. Dazu gehört ein Boo-Boocorn für zusätzlichen Spielspaß sowie zahlreiche Accessoires für Styling- und Kreativmomente. Auf dem Bauch des Rainbocorns befindet sich außerdem ein magisches Herz, das beim Abziehen der Folie eine besondere Vorliebe des Kätzchens enthüllt, ein zauberhaftes Detail, das perfekt in die Weihnachtszeit passt.

ZURU Fuggler: Schräge Kultmonster für mutige Sammler

Die ZURU Fuggler sind frech, ungewöhnlich und längst Kult: Mit schiefen Zähnen, wilden Grimassen und ihrem unverwechselbaren Look sind sie ein Blickfang unter jedem Weihnachtsbaum. Ob Baby Fuggs (UVP 4,99 €), Schlüsselanhänger (UVP 3,99 €) oder die verrückten MisfitMonster (UVP 9,99 €), jede Variante ist ein Sammlerstück mit Humor. Die skurrilen Plüschfiguren bieten eine witzige Alternative zu klassischen Kuscheltieren und sind ideal für alle, die etwas Unkonventionelles verschenken möchten.

Mehr Action an den Feiertagen: XSHOT Insanity Smoking Barrel

Für Abenteuerlustige sorgt der XSHOT Insanity Smoking Barrel (UVP 39,99 €) für spektakuläre Effekte: Jeder abgeschossene Dart wird von einer leuchtenden „Rauchspur" begleitet. Der Blaster lässt sich außerdem mit Modellen aus der Insanity-Reihe kombinieren, je größer die Sammlung, desto actiongeladener das Spiel. Ideal für draußen und ein kraftvolles Must-have für Kinder ab 8 Jahren.