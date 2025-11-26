HoYoFair Fan-Konzert 2026: Jubiläumstour mit Musik aus Genshin, Star Rail & mehr

Zum fünfjährigen Jubiläum der HoYoFair im Jahr 2026 wird im kommenden Jahr erstmals das HoYoFair-Fan-Konzert stattfinden, eine feierliche Kooperation von 54 Entertainment und CHARISMA TANUKI PRODUCTIONS. Dieses besondere Event vereint beeindruckende musikalische Darbietungen aus Honkai: Star Rail, Genshin Impact, Zenless Zone Zero und Honkai Impact 3rd zu einem multimedialen Erlebnis, das Fans in verschiedene HoYoverse Welten eintauchen lässt. Die Konzerttour ist für die erste Jahreshälfte 2026 in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA geplant. Der offizielle Vorverkauf startet am 28. November 2025.

Über die HoYoFair

HoYoFair ist eine Sammlung von Fan-Werken zu allen HoYoverse-Marken. Spieler und Creator aus aller Welt teilen hier ihre Werke in verschiedenen Sprachen und drücken ihre Liebe zu den Spielen auf vielfältige Weise aus.

Alle Inhalte wurden von Creatorn erstellt, die von HoYoFair unterstützt werden. Es handelt sich ausschließlich um Fan-Kreationen, die keine offiziellen Spielinhalte oder Figurendesigns widerspiegeln. Unser Dank gilt allen Creatorn, die mit ihrer Leidenschaft und Kreativität zum HoYoFair beitragen.

Musik aus verschiedenen Welten

Honkai: Star Rail lädt das Publikum mit interstellaren Klängen auf eine klangvolle Reise durch das Universum ein. Beim HoYoFair-Fan-Konzert können Fans zahlreiche beliebte Community-Songs live erleben, darunter „Dr. Ratio’s Metaphysics of Bathing“, das auf der Star Rail Live-Bühne über zehn Millionen Aufrufe erzielte, der humorvolle Hit „TRASH CAN SONG“ sowie der jüngst in den Community-Charts gefeierte Genre-Mix „Reikou“. Jedes Stück trägt Erinnerungen an die Trailblaze-Abenteuer der Spieler. Neben diesen Fan-Kompositionen wird auch der Original-Soundtrack „Ripples of Past Reverie“ das emotionale Finale von Amphoreus neu aufleben lassen. Zudem feiert ein noch geheimes Musikstück auf der Bühne seine Premiere.

Honkai Impact 3rd begeistert mit ikonischen Songs wie „Rubia“, „TruE“ und „Da Capo“. Diese Melodien rufen nicht nur prägende Momente des Spiels in Erinnerung, sondern verbinden Vergangenheit und Zukunft zu einem musikalischen Erlebnis, bei dem Nostalgie und kreative Leidenschaft verschmelzen. Das Konzert würdigt die lebendige Community und die anhaltende künstlerische Kraft des Spiels.

Auch Genshin-Impact-Fans dürfen sich auf ein Wiederhören mit beliebten Originalmelodien sowie von der Community gefeierten Fan-Stücken freuen. Zwei herausragende Werke, „Emberfire“ und „La vaguelette“, die für viele Reisende besondere Erinnerungen bewahren, werden in neuen Arrangements präsentiert. Darüber hinaus interpretieren internationale Künstler weitere Fan-Lieblingssongs wie „The Diagnosis“, „Musication“ und „Haruka“, die in den letzten fünf Jahren zu den meistgeklickten Projekten der Community gehörten.

Zenless Zone Zero ist ebenfalls vertreten und stellt drei besonders beliebte Fan-Songs in den Mittelpunkt, die den Cunning Hares, Hoshimi Miyabi und Ellen gewidmet sind. Herausragend ist dabei der virale Erfolgstitel „Moe Chakka Fire“ von Issey (弌誠), der über 86 Millionen Aufrufe in YouTubes „Top-Songs des Tages“ sowie auf Billboard JAPAN erreichte.

HoYoFair bietet Spielern und Creatorn seit jeher eine Plattform, auf der kreative Ideen und Leidenschaft aufleuchten können. Die Tickets für das HoYoFair-Fan-Konzert 2026 sind ab dem 28. November im Vorverkauf erhältlich. Käufer erhalten während des Vorverkaufs ein exklusives Fanartikel-Paket zum Konzert. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.