Horizon Steel Frontiers: Spin-Off kommt bisher nur für Mobile & PC

Kritik aus der PlayStation-Community

In den Kommentaren schlägt NCSOFT viel Skepsis entgegen. Häufige Vorwürfe:

Befürchtete „predatory“ Mobile-Monetarisierung

Fehlende PS5-Version

Zweifel daran, ob der Titel der Marke Horizon gerecht wird

Interessanterweise fällt die Like/Dislike-Relation laut Browser-Erweiterung dennoch positiv aus, trotz der überwiegend kritischen Tonlage in der Kommentarspalte.

Fehlende PS5-Ankündigung sorgt für Unmut

Viele PlayStation-Fans hätten sich parallel eine Enthüllung von Guerrillas eigenem Multiplayer-Horizon-Projekt für PS5 gewünscht. Ohne diese Einordnung wirkt Steel Frontiers für manche Hardcore-Fans wie eine Abkehr von der Kernzielgruppe. Sony scheint allerdings mit Strategie vorzugehen: NCSOFTs Mobile-Projekt soll offensichtlich ein neues Publikum erreichen, während Guerrillas PS5-Spiel, das sich mutmaßlich in Arbeit befindet, die Konsolencommunity bedienen dürfte.

PS5-Port weiterhin möglich

NCSOFT hat bereits signalisiert, dass man offen für eine Konsolenversion sei. Erfolgreiche Mobile-Ports wie Genshin Impact oder Honkai: Star Rail zeigen, dass PlayStation ein lukrativer Markt dafür ist. Es würde daher kaum überraschen, wenn Horizon Steel Frontiers langfristig auch auf PS5 erscheint. Die Trailer-Performance zeigt eindrucksvoll, dass das Interesse an Horizon Steel Frontiers enorm ist. Ob NCSOFT das Vertrauen der Fans halten kann und wie Sony das Mobile-Projekt neben Guerrillas eigenem Multiplayer-Horizon positioniert, bleibt spannend. Dieses Projekt sollte man definitiv im Blick behalten.