Horizon Steel Frontiers: Spin-Off kommt bisher nur für Mobile & PC

Obwohl der Trailer zu Horizon Steel Frontiers rund zwölf Stunden früher als geplant geleakt ist, kann sich der Launch mehr als sehen lassen: Innerhalb von nur drei Tagen hat der Ankündigungstrailer über 2,5 Millionen YouTube-Aufrufe gesammelt. Der zusätzliche Gameplay-Trailer kommt auf weitere 217.000 Views. Ein beeindruckender Start für NCSOFTs neues Mobile- und PC-Projekt. Ein Teil der Views dürfte durch Pre-Roll-Werbung entstanden sein, doch auch so zeigt sich deutlich: Das Interesse an dem Titel ist groß.
Kritik aus der PlayStation-Community
In den Kommentaren schlägt NCSOFT viel Skepsis entgegen. Häufige Vorwürfe:
- Befürchtete „predatory“ Mobile-Monetarisierung
- Fehlende PS5-Version
- Zweifel daran, ob der Titel der Marke Horizon gerecht wird
Interessanterweise fällt die Like/Dislike-Relation laut Browser-Erweiterung dennoch positiv aus, trotz der überwiegend kritischen Tonlage in der Kommentarspalte.
Fehlende PS5-Ankündigung sorgt für Unmut
Viele PlayStation-Fans hätten sich parallel eine Enthüllung von Guerrillas eigenem Multiplayer-Horizon-Projekt für PS5 gewünscht. Ohne diese Einordnung wirkt Steel Frontiers für manche Hardcore-Fans wie eine Abkehr von der Kernzielgruppe. Sony scheint allerdings mit Strategie vorzugehen: NCSOFTs Mobile-Projekt soll offensichtlich ein neues Publikum erreichen, während Guerrillas PS5-Spiel, das sich mutmaßlich in Arbeit befindet, die Konsolencommunity bedienen dürfte.
PS5-Port weiterhin möglich
NCSOFT hat bereits signalisiert, dass man offen für eine Konsolenversion sei. Erfolgreiche Mobile-Ports wie Genshin Impact oder Honkai: Star Rail zeigen, dass PlayStation ein lukrativer Markt dafür ist. Es würde daher kaum überraschen, wenn Horizon Steel Frontiers langfristig auch auf PS5 erscheint. Die Trailer-Performance zeigt eindrucksvoll, dass das Interesse an Horizon Steel Frontiers enorm ist. Ob NCSOFT das Vertrauen der Fans halten kann und wie Sony das Mobile-Projekt neben Guerrillas eigenem Multiplayer-Horizon positioniert, bleibt spannend. Dieses Projekt sollte man definitiv im Blick behalten.