Honeycomb Aeronautical Echo Aviation Controller – Flight Sim Hardware für PC

Honeycomb Aeronautical, einer der führenden Anbieter professioneller Flugsimulations-Hardware, präsentiert mit dem Echo Aviation Controller ein völlig neues Steuergerät für PC-Simulationen. Der Verkaufsstart ist für Mitte Dezember 2025 geplant. Mit dem Echo Aviation Controller wird das Wohnzimmer zum Cockpit: Das kompakte Gerät vereint die wichtigsten Flugfunktionen in einem Controller und ermöglicht ein realistisches Simulationserlebnis, ganz ohne umfangreiche Spezialhardware.

Der Echo Aviation Controller ist vollständig kompatibel mit Microsoft® Flight Simulator™ sowie weiterer Flugsimulationssoftware. Anders als ein herkömmliches Gamepad bietet er eine beeindruckende Vielfalt an präzisen Steuerungsmöglichkeiten und erlaubt müheloses Fliegen, egal wo man gerade abhebt.

Alles in einem Gerät

Umfassende Flugsteuerung: Pitch, Roll, Yaw, Schub, Trimmung und zentrale Systeme – alles integriert.

Präziser Analogstick: Für sanfte und direkte Steuerung von Höhen- und Querruder.

Vier Schubhebel & Trimmrad: Frei belegbar, ideal für ein- und mehrmotorige Flugzeuge.

Ruder-Paddelsystem: Gegensinnig bewegliche Rückseiten-Paddles simulieren realistische Seitenruder-Eingaben – ganz ohne externe Pedale.

Direkter Zugriff auf wichtige Systeme: Separate Tasten für Fahrwerk, Klappen und Parkbremse erleichtern den Ablauf und machen komplizierte Tastaturbelegungen überflüssig.

Kompaktes Design: Platzsparend und ideal für Schreibtische oder mobile Setups.

Marc Küpper, CTO von Honeycomb Aeronautical, erklärt:

„Innovation ist unser Antrieb. Mit dem Echo Aviation Controller senken wir die Einstiegshürden für Flugsimulation erheblich. Nutzer benötigen kein komplettes Hardware-Rig mehr, ein einziges Gerät reicht aus. Dank Plug-and-Play und intuitiver Bedienung sind wir überzeugt, dass der Controller unsere Community bis 2026 und darüber hinaus weiter wachsen lässt.“

Der Honeycomb Aeronautical Echo Aviation Controller ist ab Mitte Dezember 2025 weltweit im Honeycomb-Webshop zu einem UVP von 149,99 € erhältlich.