Hellraiser: Revival: Red-Band-Trailer ist so brutal, dass er nicht auf YouTube gezeigt werden darf

Boss Team Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Hellraiser: Revival veröffentlicht und er ist so extrem brutal, dass er nicht vollständig auf YouTube gezeigt wird. Stattdessen verweist der Entwickler auf eine Red-Band-Version auf der offiziellen Website. Wer sich den Clip ansieht, sollte starke Nerven mitbringen: Die gezeigten Szenen sind äußerst grafisch, blutig und voller verstörender Inhalte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Extremgrafische Horror-Action, nur auf der offiziellen Seite

Die stark zensierte YouTube-Version lässt zwar erahnen, wie düster das Spiel wird, doch der Red-Band-Trailer zeigt das volle Ausmaß der Gewalt. Neben äußerst brutalen Verstümmelungen spielt auch sexualisierte Gewalt eine Rolle, ganz im Stil der kompromisslosen Hellraiser-DNA. Spieler, die bereits die Gamescom-Demo ausprobiert haben, berichten von einem intensiven, atmosphärischen Survival-Horror-Erlebnis, das besonders Hardcore-Fans ansprechen dürfte.

Worum geht es in Hellraiser: Revival?

Hellraiser: Revival erzählt eine völlig neue Geschichte im Universum von Clive Barkers ikonischer Horrorreihe. Du spielst Aidan, der die finstere Macht der Genesis Configuration, einer neuen Puzzle-Box, entfesseln muss, um seine entführte Freundin zu retten. Die Reise führt in die Hölle selbst, wo unaussprechliche Kreaturen und abartige Sekten lauern.

Was euch erwartet

eine brandneue Hellraiser-Story

düstere Kultisten, perverse Fanatiker und höllische Monster

einzigartige Fähigkeiten basierend auf der Genesis Configuration

ein Arsenal brutaler Waffen, die gleichzeitig Qual und Lust verkörpern

intensiver Survival-Horror mit Fokus auf Atmosphäre und Grenzüberschreitung

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, aber Hellraiser: Revival soll laut Saber Interactive 2026 erscheinen, für welche Plattformen, wurde bisher nicht im Detail bestätigt.