Helldivers 2 kündigt neues Premium-Warbond “Python Commandos” an

Alle Bug-Zerstörer aufgepasst: Helldivers 2 bekommt ein neues Premium-Warbond, und das verspricht absolute 80er-Jahre-Actionfilm-Eskalation. Das Python Commandos Warbond erscheint am 2. Dezember 2025 und bringt ein ganzes Arsenal neuer Waffen, Stratagems und kosmetischer Inhalte mit. Hier ist der neue Trailer, der die Richtung klar vorgibt, dichter Dschungel, schwere Waffen und ein Hauch Predator-Vibes.
Neue Waffen & Stratagems für Helldivers 2
Das Python Commandos Warbond liefert eine Reihe neuer Tools, die perfekt dafür ausgelegt sind, ganze Schwärme von Terminiden auszulöschen. Darunter:
- Minigun – maximales Feuerkraft-Gewitter
- Flammenwerfer-Drohne – die ultimative Begleitung im Dschungel
- Kettensäge – für alle, die Probleme gern „persönlich“ lösen
- Hybrid-Sturmgewehr/Granatwerfer – für maximale Vielseitigkeit
Neue kosmetische Inhalte
Selbstverständlich gibt’s auch frisches Style-Material, darunter:
- Zwei neue Rüstungssets
- Neue Capes, Muster und Emotes
- Weitere thematische Anpassungen im klassischen Actionfilm-Stil
80er-Jahre-Action pur
Optik und Ausstattung erinnern stark an die ikonischen Dschungel-Actionfilme der 80er. Fans von Predator dürften sich hier besonders zu Hause fühlen.