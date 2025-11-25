Helldivers 2 kündigt neues Premium-Warbond “Python Commandos” an

Alle Bug-Zerstörer aufgepasst: Helldivers 2 bekommt ein neues Premium-Warbond, und das verspricht absolute 80er-Jahre-Actionfilm-Eskalation. Das Python Commandos Warbond erscheint am 2. Dezember 2025 und bringt ein ganzes Arsenal neuer Waffen, Stratagems und kosmetischer Inhalte mit. Hier ist der neue Trailer, der die Richtung klar vorgibt, dichter Dschungel, schwere Waffen und ein Hauch Predator-Vibes.

Neue Waffen & Stratagems für Helldivers 2

Das Python Commandos Warbond liefert eine Reihe neuer Tools, die perfekt dafür ausgelegt sind, ganze Schwärme von Terminiden auszulöschen. Darunter:

Minigun – maximales Feuerkraft-Gewitter

– maximales Feuerkraft-Gewitter Flammenwerfer-Drohne – die ultimative Begleitung im Dschungel

– die ultimative Begleitung im Dschungel Kettensäge – für alle, die Probleme gern „persönlich“ lösen

– für alle, die Probleme gern „persönlich“ lösen Hybrid-Sturmgewehr/Granatwerfer – für maximale Vielseitigkeit

Neue kosmetische Inhalte

Selbstverständlich gibt’s auch frisches Style-Material, darunter:

Zwei neue Rüstungssets

Neue Capes , Muster und Emotes

, und Weitere thematische Anpassungen im klassischen Actionfilm-Stil

Optik und Ausstattung erinnern stark an die ikonischen Dschungel-Actionfilme der 80er. Fans von Predator dürften sich hier besonders zu Hause fühlen.