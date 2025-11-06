GTA VI wurde nochmal verschoben

Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass der Release von Grand Theft Auto VI verschoben wurde. Statt wie ursprünglich geplant im Mai 2026 erscheint das heiß erwartete Open-World-Epos nun am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

GTA braucht noch etwas Zeit

In einer Mitteilung auf dem offiziellen Rockstar Newswire erklärte das Studio:

„Wir wissen, dass die Wartezeit bereits lang ist, aber die zusätzlichen Monate geben uns die Möglichkeit, das Spiel mit dem Maß an Feinschliff zu vollenden, das ihr von uns erwartet und verdient. Wir möchten uns erneut für eure Geduld und Unterstützung bedanken. Auch wenn die Veröffentlichung etwas später erfolgt, sind wir unglaublich gespannt darauf, euch das weitläufige Leonida und die Rückkehr nach Vice City in der modernen Ära erleben zu lassen.“

Die Ankündigung der Verschiebung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die Börse: Die Aktie des Mutterkonzerns Take-Two Interactive fiel nach Bekanntwerden der Nachricht um fast 30 US-Dollar pro Anteil. In einem Statement bekräftigte Take-Two dennoch das Vertrauen in Rockstar: „Rockstar Games wird Grand Theft Auto VI nun am 19. November 2026 veröffentlichen. Wir bleiben überzeugt, dass sie ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis liefern werden.“

Damit heißt es für Fans: Noch ein weiteres Jahr Geduld, bevor sie wieder in die Straßen von Vice City eintauchen dürfen, diesmal in einer offenen Welt, die größer und lebendiger sein soll als je zuvor.