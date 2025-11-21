Genshin Impact Version Luna III: Mondgebetsnacht, Durin-Debüt & neue Hexerei-Features

Die weltweit tätige Entertainment-Marke HoYoverse hat heute bekanntgegeben, dass Genshin Impact Version Luna III, „Lied des leeren Mondes – Intermezzo: Des hohen Nordens Nachtgedicht“, am 3. Dezember erscheint. Während sich Nod-Krai auf die Mondgebetsnacht vorbereitet, wird die dortige Handlung fortgeführt. Das große Fest markiert zugleich die letzte Nacht der Jungfrau, bevor sie ihre Reise zum Mond antritt. Neben den Feierlichkeiten debütiert der junge Drache Durin als spielbare Figur und setzt im Kampf zwei unterschiedliche Formen ein. Durch spezielle Aufträge des Hexenzirkels lassen sich neue Fähigkeiten für Durin und andere Hexerei-Figuren freischalten.

Nach dem Sieg über den Rächer von Solnari erwacht Nasha inmitten der festlichen Stimmung der Mondgebetsnacht wieder zum Leben. Spieler sind eingeladen, das Fest zu erkunden, verschiedene Bereiche zu entdecken und ihre Erinnerungen in einem Erinnerungs-Stempelbuch festzuhalten, als Zeichen für die kostbaren Momente vor der Mondreise der Jungfrau. Unerwartet tauchen Gäste auf: der Hexenzirkel trifft ein. Alice, Klees Mutter, und Nicole Reeyn, die bereits den Reisenden bei der Deutung der Prophezeiung von Fontaine unterstützt hatte, erscheinen und überbringen eine erschütternde Botschaft: Die Grenzen Teyvats werden instabil, und überall in Nod-Krai treten seltsame „Trugbilder“ auf. Gemeinsam mit Albedo, Durin und dem Wanderer sollen Spieler das Geheimnis dahinter lüften. Nach Abschluss dieses neuen Archontenauftrags wartet eine zeitlich begrenzte Belohnung von 500 Urgestein.

Ein zentrales Highlight ist die neue 5-Sterne-Pyro-Figur Durin, ein Einhänder-Nutzer mit zwei völlig unterschiedlichen Kampfformen, der sowohl als Unterstützer als auch als Schadensausteiler glänzt. Durin, ursprünglich ein Drache aus Simulanka, erhielt durch Albedos Alchimie und die Energie des Schattendrachen-Durin einen menschlichen Körper. Diese besondere Herkunft verleiht ihm doppelte Kräfte: Eine Form spiegelt seine reine Seele aus Simulanka wider, senkt den Elementarwiderstand der Gegner und verursacht Pyro-Flächenschaden. Die andere Form ist vom Abgrund durchdrungen und spezialisiert auf verheerende Einzelangriffe sowie verstärkte Reaktionen wie Verdampfen und Schmelzen. Sein Legendenauftrag enthüllt weitere Geheimnisse über den Drachen und den Hexenzirkel und bietet eine besondere Belohnung.

Version Luna III bringt außerdem eine umfassende Aktualisierung der neuen Hexerei-Figuren mit sich. Figuren, die eng mit dem Hexenzirkel verbunden sind, erhalten spielerische Verbesserungen. Durch das Abschließen von Alice’ Auftragsreihe „Aufgabe der Hexe“ können Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl und Saccharose zu Hexerei-Figuren werden. Jeder Auftrag bringt eine eigene Geschichte und neue Fähigkeiten sowie Änderungen an den Sternbildern mit sich. Befinden sich mindestens zwei Hexerei-Figuren in der Truppe, wird der mächtige Gruppenbuff „Hexerei – Geheimes Ritual“ aktiviert. So etwa erhält Venti, der Anemo-Archon mit tiefen Verbindungen zum Hexenzirkel, nach Abschluss seines Auftrags seine verborgene Kraft zurück: Während das Zentrum des Sturms aktiv ist, verwandeln sich seine Standardangriffe in durchdringende Orkanpfeile, die zudem die Wirkungsdauer der Fähigkeit verlängern. Alle Details finden sich im neuen Hilfsmittel „Kleines Hexenlexikon“. Nach dem Einführungsauftrag können Spieler außerdem Razor, Fischl oder Saccharose frei in ihre Gruppe aufnehmen.

Auch Jahoda, eine neue 4-Sterne-Anemo-Bogenschützin, schließt sich dem Abenteuer an. Sie überzeugt durch Gruppenheilung und Elementarabsorption, um entsprechenden Schaden zu verursachen. In Phase 1 der Aktionsgebete von Version Luna III feiern Durin und Jahoda ihr Debüt, begleitet von Ventis Rückkehr. Phase 2 bringt Varesa und Xilonen zurück.

Weitere Aktivitäten runden die Version ab. Die Aktion „Die Reise des Flammenkriegers durch den Schnee“ führt Spieler auf den Drachengrat zurück, wo winterliche Minispiele und Belohnungen warten, darunter eine exklusive 4-Sterne-Waffe, die „Regenakkorde der Regenbogenschlange“, sowie Urgestein. Im Silbermondhof in Nod-Krai erwarten die Spieler zusätzliche Geschichten und Begegnungen rund um die Jungfrau. Zudem werden die Herausforderungen von „Gemalte Echos“ aktualisiert, wobei nun auch Klees und Albedos Echos als Belohnungen verfügbar sind.

Auch das UGC-Spielmodul Miliastra Wonderland erhält umfangreiche Neuerungen. Das neue „Wonderland-Ressourcen-Zentrum“ ermöglicht es Spielern, Daten und kreative Inhalte direkt über das Bearbeitungstool zu teilen und zu beziehen. Weitere Belohnungen wie neue Bewegungen, Ausdrücke und kostenlose Ziehungen können freigeschaltet werden. Zusätzlich steht in dieser Version eine winterliche Halle zur Verfügung.

Version Luna III von Genshin Impact feiert die Mondgebetsnacht und die Ankunft Durins ab dem 3. Dezember. Dank Cross-Save und Mehrspielermodus können Spieler ihre Abenteuer auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS fortsetzen.