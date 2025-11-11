Elgato veröffentlicht Stream Deck Mini in der Discord-Edition

Kompakt, stylisch und voll integriert: das neue Stream Deck Mini

Elgato, bekannt für seine Streaming-Hardware, hat das Stream Deck Mini: Discord Edition vorgestellt – eine Sonderedition seines kompakten Steuerpults, die weltweit exklusiv bei ausgewählten Händlern erhältlich ist.

Das Gerät kombiniert die bewährte Stream Deck-Technologie mit einem vollständigen Discord-Design in charakteristischem Blurple und richtet sich an Creator, Gamer und alle, die Discord regelmäßig nutzen.

Mit seinen sechs frei programmierbaren LCD-Tasten bietet das Stream Deck Mini schnellen Zugriff auf zentrale Discord-Funktionen:

Mikrofon stummschalten

Kamera aktivieren

Voice-Channel beitreten

Soundboards steuern

Sämtliche Aktionen sind per One-Touch-Befehl verfügbar – auch wenn Discord im Hintergrund läuft. Dank dynamischer Icons sehen Nutzer live, wer spricht oder ob Benachrichtigungen eingehen.

1 von 5

Vorinstallierte Discord-Aktionen und sofort einsatzbereit

Beim ersten Start lädt das Stream Deck Mini: Discord Edition automatisch ein vorkonfiguriertes Layout mit zentralen Discord-Aktionen, Icons und Plugins.

Über die kostenlose Stream Deck App lässt sich das Setup jederzeit anpassen – ideal für Gaming, Streaming oder produktive Workflows.

„Diese Markteinführung steht ganz im Zeichen dessen, was beide rands ausmacht: Menschen zu befähigen, sich mühelos zu connecten und kreativ zu werden“, erklärt Taylor Ward, Director of Ecosystem bei Elgato.

Mehr als nur Discord: grenzenlose Einsatzmöglichkeiten

Auch wenn das neue Stream Deck Mini auf Discord zugeschnitten ist, bleibt es voll kompatibel mit dem Elgato Marketplace. Dort stehen Hunderte Plugins und Profile zur Verfügung, um das Gerät an nahezu jede Anwendung anzupassen – von OBS Studio, Spotify und Photoshop bis zu Zoom oder DaVinci Resolve.

Durch Profile und Seitenorganisation lassen sich Aktionen strukturieren, was das kompakte Mini-Deck zu einem vielseitigen Steuerzentrum für jedes Setup macht.

1 von 4

Ein Monat Discord Nitro kostenlos

Als Bonus enthält jede Discord Edition einen kostenlosen Monat Discord Nitro. Das Upgrade ermöglicht unter anderem:

Höhere Streaming-Auflösungen

Größere Datei-Uploads

Exklusive Emojis und Server-Boosts

Die Aktivierung erfolgt über eine integrierte Nitro-Taste am Gerät, die ein Webformular öffnet. Nach kurzer Registrierung erhalten Nutzer per E-Mail ihren Nitro-Code. Das Angebot gilt für neue oder inaktive Nitro-Abos.

Verfügbarkeit und Händler

Das Elgato Stream Deck Mini: Discord Edition ist ab sofort in Nord- und Südamerika, Europa und Asien erhältlich.

Zu den teilnehmenden Händlern zählen unter anderem Best Buy, Curry’s und JB Hi-Fi. Elgato bietet außerdem einen Store Locator, mit dem sich nahegelegene Geschäfte oder Online-Angebote einfach finden lassen.