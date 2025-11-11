Elden Ring Nightreign: DLC The Forsaken Hollows erscheint im Dezember

FromSoftware hat im Rahmen des State of Play Japan die nächste große Erweiterung für Elden Ring: Nightreign angekündigt. Das neue DLC trägt den Titel The Forsaken Hollows und erscheint am 4. Dezember 2025. Einen ersten Blick bietet der Trailer, der während des Livestreams gezeigt wurde.

Elden Ring Nightreign bekommt Futter

The Forsaken Hollows erweitert das gefeierte Action-RPG um zwei neue Charakterklassen, zwei zusätzliche Bosse und ein neues Weltereignis namens „Shifting Earth“. Die beiden neuen Nightfarer-Klassen heißen:

Scholar – Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit hoher arkaner Kraft verschafft er sich taktische Vorteile durch präzise Beobachtung des Schlachtfelds.

– Ein Gelehrter, der durch die Zwischenlande wandert. Mit hoher arkaner Kraft verschafft er sich taktische Vorteile durch präzise Beobachtung des Schlachtfelds. Undertaker – Eine Äbtissin, die mit der heiligen Mission betraut wurde, den „Nightlord“ zu vernichten. Sie kombiniert Stärke und Glauben, um ihre Feinde mit gnadenloser Effizienz ins Jenseits zu schicken.

Das neue Gebiet, The Great Hollow, führt Spieler in eine gigantische Höhle in den Tiefen von Limveld. Dort warten mystische Ruinen, uralte Tempel, heilige Türme und Kristalle, die eine lebensraubende Miasma ausstoßen. Und vermutlich auch die neuen Bosse beherbergen. Besitzer der Deluxe Edition erhalten The Forsaken Hollows automatisch, während die Spieler der Standardversion ein Upgrade erwerben können, um Zugang zum DLC zu erhalten.

Elden Ring: Nightreign: The Forsaken Hollows erscheint am 4. Dezember 2025.