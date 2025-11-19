Elden-Ring-Lore als Buch: VaatiVidya kündigt „Lore Bound“ für 2026 an

Für viele Fans ist Elden Ring nicht nur wegen seines herausfordernden Gameplays faszinierend, sondern vor allem wegen seiner komplexen, oft rätselhaften Lore. Wer sich seit Jahren auf YouTube durch die erklärenden Videos von VaatiVidya klickt, darf sich nun freuen: Der bekannteste FromSoftware-Lore-Experte veröffentlicht ein eigenes, inoffizielles Elden-Ring-Lore-Buch, namens Lore Bound.

„Lore Bound“: VaatiVidyas Elden-Ring-Kompendium

Der Autor beschreibt Lore Bound als „meinen YouTube-Kanal in physischer Form“ – also eine umfassende, persönliche Interpretation der gesamten Elden-Ring-Geschichte, basierend auf Items, Figuren, Quests und versteckten Zusammenhängen.

Was im Buch steckt

Über 400 Seiten voller Lore-Analysen

voller Lore-Analysen Abdeckung des Hauptspiels , Shadow of the Erdtree und Nightreign

, und Beiträge weiterer Soulsborne-Content-Creator

Hochwertiges Design und sorgfältig kuratierte Inhalte

Es handelt sich um eine inoffizielle Veröffentlichung, die die Lore interpretiert, nicht neu schreibt, genau das, wofür VaatiVidya seit Jahren bekannt ist.

Release-Zeitraum