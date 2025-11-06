Der NifeliZ Military Leopard 2 A7 im Test

In den letzten Jahren haben immer mehr Hersteller von Klemmbausteinen den Markt erobert und mit ganz neuen Themenwelten erweiterter. So hat beispielsweise NifeliZ ein breites Angebot technischer Modelle, von denen einige auch Militärthemen vertreten. In dieser Review schauen wir uns daher den NifeliZ Military Leopard 2 A7 genauer an.

Vielen Dank an NifeliZ für die Bereitstellung des Testmusters.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Eigenschaften des Sets:

Das Set NifeliZ Military Leopard 2 A7 ist ein detailliertes Abbild des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 A7. Die Farbgebung weicht hier allerdings vom Farbschema der Bundeswehr ab und auch Hoheitsabzeichen finden sich nicht. Es kommt ein fiktives Farbschema zum Einsatz, wie man es teilweise von Prototypen oder Panzerstudien kennt. Das Modell verfügt über einen schwenkbaren Turm, eine heb-/senkbare Kanone, bewegliche Ketten und eine detaillierte Innenausstattung, die man dank der abnehmbaren Abdeckungen ungehindert begutachten kann.

Themenwelt Military Bezeichnung Leopard 2 A7 Art.-Nummer NF10269 Teileanzahl 2.069 Alter 16+ UVP 99,99 € Minifiguren keine Sticker enthalten? keine Bedruckte Steine? Ja Anleitung gedruckt Bauzeit ca. 3,5+ Stunden

Über NifeliZ:

NifeliZ ist eine Marke des chinesischen Unternehmens Shantou Nifeliz Cultural Co., Ltd., das sich auf hochwertige Klemmbaustein-Sets für Jugendliche und Erwachsene spezialisiert hat. Das Sortiment umfasst detailreiche Modelle wie Autos, Züge, Architektur- und Dekorationssets, die durch Präzision und anspruchsvolles Design überzeugen sollen. In der Produktion legt NifeliZ laut eigener Aussage großen Wert auf Qualitätssicherung, moderne Fertigung und sorgfältige Endkontrolle. Mit dem Slogan „Rediscover the Joy“ möchte die Marke den Spaß am kreativen Bauen neu beleben.

Verpackung und Inhalt:

Die Umverpackung ist passend zum Thema in einem dunklen Tarnmuster gestaltet. Auf der Vorderseite findet sich hier neben der Altersangabe und der Teileanzahl nur der Name des Produkts. Auf der Rückseite findet sich dann eine Produktabbildung zusammen mit dem Unternehmensslogan.

1 von 4

In der Verpackung finden sich neben der gedruckten Bauanleitung 31 Folienbeutel mit den einzelnen Steinen. Dazu gibt es noch einige Faltschachteln aus Pappe, die man für die Aufbewahrung der Teile beim Bau nutzen kann.

1 von 3

Der Bauprozess:

In der beiliegenden Bauanleitung wird der Aufbau des Sets NifeliZ Military Leopard 2 A7 kleinschrittig und detailliert dargestellt. In den einzelnen Bauschritten ist stets markiert, wo die Steine später positioniert werden und auch der Umfang der einzelnen Schritte ist überschaubar. Einzig die dunkelgrünen Steine waren in der Anleitung teils schwer zu unterscheiden.

Der Aufbau ist in sechs Baustufen unterteilt, wobei allerdings jede Baustufe nochmal weitere Unterteilungen besitzt. Dies ist uns erst im Verlauf der ersten Stufe richtig klar geworden. Es ist aber in der Bauanleitung gut sichtbar markiert und auf den Folienbeuteln steht neben der Nummer auch für welche Schritte diese gedacht ist.

Baustufe 1 – Die Wanne:

In der ersten Stufe bauen wir zunächst den unteren Teil der Wanne. Zur Detaillierung beginnen wir auch den Fahrstand zu bauen.

1 von 5

Baustufe 2 – Die Wanne bekommt Details

In der ersten Hälfte des zweiten Schritts gilt es, die Wanne weiter zu detaillieren. So erhält die Waffenkammer im vorderen Teil der Wanne ihre Munition und auch ein einfaches Modell des Verbrennungsmotors wird integriert.

1 von 4

In der zweiten Hälfte bekommt der Panzer seine Rollen und auch die Ketten werden montiert. Jede Kette besteht aus 91 Segmenten, die wir miteinander verbinden müssen. Um die Übersicht zu wahren, haben wir immer zehn Segmente als Modul verbunden.

1 von 5

Baustufe 3 – Die Wanne wird geschlossen:

Die dritte Baustufe ist gedrittelt. Als Erstes bauen wir die hintere Abdeckung der Wanne, die später fest am Panzer montiert wird.

1 von 3

Im nächsten Teilabschnitt wird diese Abdeckung vervollständigt und mit dem Modell verbunden.

1 von 4

Zum Abschluss der dritten Baustufe wird an der Front noch ein weiteres, wirklich fest montiertes Elementen angebracht. Ansonsten beginnen wir mit den abnehmbaren Abdeckungen für den hinteren Teil der Wanne und mit der Aufnahme für den Turm.

1 von 5

Baustufe 4 – Die Wanne ist nun komplett geschützt:

In der ersten Hälfte der vierten Stufe widmen wir uns den seitlichen Verkleidungen der Wanne, diese entstehen als je ein langes Element durch geschickte Kombination von flachen Bausteinen.

1 von 4

Mit der zweiten Hälfte ergänzen wir das Modell nun um die abnehmbare Abdeckung für die Front. Der Kettenschutz entsteht hier durch klappbare Elemente.

1 von 3

Baustufe 5 – Der Turm entsteht

Jetzt beginnen wir mit dem Bau des Turms. Als Erstes erstellen wir das untere Segment mit den Plätzen von Richt- und Ladeschütze. Es wird so aufgebaut, dass es später drehbar im Panzermodell gelagert ist.

1 von 3

Im zweiten Drittel entsteht die Munitionskammer des Turms und die Nebelwerfer der rechten Seite finden ihren Platz. Auch der Kommandant hat jetzt einen Sitzplatz.

1 von 4

Der Turm schließt sich immer mehr und die eigentliche Form ist langsam grob zu erkennen. Damit man später die erforderliche Schrägstellung der Seitenelemente erreicht, sind diese teils beweglich gelagert, dadurch aber auch etwas instabiler.

1 von 4

Baustufe 6 – Der Turm wird vervollständigt und der Panzer montiert

Die letzte Baustufe ist nochmal in vier Schritte unterteilt. Zunächst gilt es, die Rückseite des Turms fertigzustellen.

1 von 3

Mit dem zweiten Viertel wird auch die linke Turmseite und der untere Bereich der Front hergestellt. Die korrekte Ausrichtung der Seitenelemente ist gar nicht so einfach, da ihr Aufbau eher filigran ist.

1 von 3

Im vorletzten Unterabschnitt bekommt der Turm nun die Abdeckung der Oberseite. Auch diese ist abnehmbar gestaltet, sodass man immer Zugriff auf den Innenraum hat.

1 von 4

Das Ende ist nah. Im letzten Schritt erhält der Turm nun sein Geschützrohr und auch die letzten Verkleidungen an der Front finden ihren Platz. Das Turm-MG wird ebenfalls angebracht.

1 von 4

Der Aufbau:

Insgesamt geht der Aufbau einem geübten Klemmbaustein-Fan gut von der Hand, ist aber aufgrund der vielen kleinen Elemente und der verwinkelten Bauweise durchaus herausfordernd. Es kommen verschiedene Bautechniken zum Einsatz, sodass der Aufbau stets abwechselnd bleibt.

Übrig geblieben ist eine ganze Reihe von Bausteinen, die überraschend große Menge ist besonders bei den ersten Baustufen recht irritierend.

Gestaltung und Qualität:

Die Klemmbausteine von NifeliZ beweisen in unserem Test eine wirklich gute Qualität. Das Modell lässt sich problemlos aufbauen und während des ganzen Aufbaus zeigt keine andere Steckdose ein ähnliches Verhalten. Das Modell greift viele Details des Originals auf und setzt sie gut in der eckigen Klemmbausteinwelt um. So gibt es am Modell viel zu Entdecken und Erkennen.

1 von 9

Dank abnehmbarer Abdeckungen und des abnehmbaren Turms, kann man den Blick auf viele Details im Inneren frei machen. Die abnehmbaren Elemente verfügen über einen festen Sitz.

1 von 8

Fazit:

Das NifeliZ Military Leopard 2 A7-Set überzeugt durch seine hohe Detailtreue und den anspruchsvollen Aufbau, der sowohl Einsteiger als auch erfahrene Baumeister fordert. Besonders gelungen sind die funktionalen Elemente wie der schwenkbare Turm, die beweglichen Ketten und die abnehmbaren Abdeckungen, die den Blick auf eine beeindruckend gestaltete Innenausstattung freigeben. Trotz des fiktiven Farbschemas bietet das Modell ein realistisches und hochwertiges Bauerlebnis, das den Charakter des Leopard 2 A7 gut einfängt. Insgesamt präsentiert NifeliZ hier ein solides Premium-Set, das mit einem UVP von 99 € ein recht passendes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt und viel Bau- sowie Entdeckerfreude für erwachsene Klemmbaustein-Fans bietet. Erhältlich ist das Modell bei Amazon.

Das Baustein-Set NifeliZ Military Leopard 2 A7 wurde Game2Gether von Lego für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.