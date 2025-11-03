Das visuelle Meisterwerk SCORN

Scorn ist ein Erlebnis, wie man es noch nie zuvor gesehen hat. Man wird in eine albtraumhafte Welt hineingeworfen und soll eigenständig die Welt durchqueren. Es gibt keine Dialoge, keine Notizen, die einem erklären, was man gerade sieht oder in welcher Welt man sich befindet. Es ist eine beinahe rein visuelle Reise. Scorn ist der Inbegriff von Einsamkeit und Verlorensein.

Die Anfänge

Ebb Software, das Entwicklerstudio hinter Scorn, wurde bereits 2013 gegründet, mit dem alleinigen Ziel, eine andere Art von Videospielen zu erschaffen. Und bereits zu diesem Zeitpunkt sollte das geplante Spiel Scorn werden. Doch die Idee gab es laut Lead Designer Ljubomir Peklar schon früher.

Am 12.11.2014 wurde ein Video veröffentlicht, das eine sehr frühe Entwicklungsphase des Spiels zeigte. Mit dieser bewarb man sich bei Publishern, leider ohne Erfolg. Ebenfalls erfolglos blieb die erste Kickstarter Kampagne. 2015 aber ein Lichtblick. Es fanden sich private Investoren, und die Arbeiten konnten beginnen.

Engine Wechsel und Neuaufstellung

2017 startete eine neue Kickstarter Kampagne. Das Ziel waren 150.000€, und mit 5.636 Unterstützern erreichten sie sogar 192.487€. Zu dem Zeitpunkt war geplant, das Spiel in zwei Parts aufzuteilen. Der erste Part sollte heißen „Part 1: Dasein“ und war für 2018 geplant. Doch weil die Engine „Unity“ Probleme machte, musste auf die Unreal Engine 4 gewechselt werden. So konnte das Datum nicht eingehalten werden. Mit der Unreal Engine 4 baute man das Spiel nochmals komplett neu und baute schon Bestehende Orte um und vergrößerte sie.

Planänderung

Der Episodenplan wurde verworfen. Auf Steam schrieben die Entwickler, dass man dem Plan, Part 1 2018 zu veröffentlichen, nicht nachkommen werde. Stattdessen würde man beide Episoden etwas kürzen und das Spiel als ein Spiel veröffentlichen. Doch im Hintergrund kamen einige Probleme auf, und man hörte eine Zeitlang nichts mehr von dem Spiel.

2020 die Rettung

Mit der Gründung von Kepler Interactive bekam Ebb Software endlich einen Publisher, der das Projekt voll unterstützte. Unter anderem, weil Ebb Software Teilinhaber von Kepler Interactive ist.

Die langerwartete Ankündigung 7. Mai 2020

Ebb Software ging eine Partnerschaft mit Xbox ein und sicherte sich somit die Konsolenexklusivität für ein Jahr. Zusätzlich wurde Scorn ab Tag 1 in den Game Pass aufgenommen. Eigentlich für den 21. Oktober 2022 geplant, wurde das Spiel sogar um eine Woche vorgezogen, auf den 14. Oktober.

Scorn das virtuelle Museum

Bei Veröffentlichung wurde das Spiel gemischt aufgenommen. Die einen waren begeistert von der künstlerischen Welt und die anderen waren gelangweilt vom eintönigen Gameplay. Mit einem Metascore von 70 sieht es eher nicht so gut für das Spiel aus. Aber Wertungen sind immer schwierig ernst zu nehmen. Teilweise gibt es negative Rezensionen, die schreiben, dass Scorn zu eklig sei. Hierbei wird Scorn für etwas kritisiert, was die Entwickler genau so wollten und auch sehr gut umgesetzt haben. Das ist eigenes Empfinden. Jemand der mit Horror nichts Anfangen kann sollte nicht solche Reviews Schreiben. Das wär genau das gleiche wie wenn eine Person ein Horror Spiel eine Schlechte Wertung gibt weil es zu Gruselig ist. Aber das soll es ja auch sein.

Klar kann man bei Scorn kritisieren, dass das Gameplay eher in den Hintergrund rückt. Es gibt zwar ein Combat System, aber das ist eher Mittel zum Zweck. Es funktioniert und ist perfekt für die Welt von Scorn gestaltet, aber meist läuft man einfach nur durch die Welt, löst seichte Rätsel und lässt die Atmosphäre auf sich wirken.

Kunst in seiner Hochform

Hierbei lässt das Spiel Freiraum für Eigeninterpretation. Rein gar nichts wird erklärt. In einem Interview antwortete Lead Designer Ljubomir Peklar auf die Frage, was in Scorn passiert ist, mit: „Whatever you understood happened.“ Ziel sei, ein unbehagliches, aber fesselndes Gefühl beim Spieler zu hinterlassen. Genauso soll man sich Gedanken darüber machen, was man gerade sieht und wie es zu deuten ist. Man wird in die schön gestaltete Welt reingeworfen, ohne Tutorial, ohne HUD und ohne jegliche Erklärung. Der Spieler soll sich genauso allein fühlen wie der namenlose Protagonist. Es geht nur darum eine Fremde Welt selbst zu Erleben. Und wer Liebhaber der Kunst von H. R. Giger & Zdzisław Beksiński ist, bekommt bei Scorn ein visuelles Meisterwerk, das beide Künstler ehrt.

War Scorn ein Erfolg und bekommen wir mehr?

Ebb Software gab nie Verkaufszahlen bekannt. Sie meldeten aber fast ein Jahr nach Veröffentlichung von Scorn, dass das Spiel 2 Millionen Spieler hatte. Hierzu sei aber noch einmal erwähnt, dass sich das Spiel im Xbox Game Pass befand. Auf Steam, so schreiben Analysten, soll sich das Spiel zwischen 1–2 Millionen Mal verkauft haben. Durch den Release auf der PlayStation 5 ein Jahr später sorgte man nochmal für etwas Aufsehen.

Das alles spricht nicht gerade für einen Riesenerfolg, aber für eine Indie, oder wohl eher AA Produktion ist das ein solider Erfolg. Zumal Ebb Software drei Jahre später immer noch nicht geschlossen wurde. Wir können also mit einem zweiten Spiel des Studios rechnen, hoffen wir nur, dass es nicht noch einmal zehn Jahre dauert. Ein Scorn 2 wird es aber vermutlich nicht werden.

Ich bin Gilbert, danke für’s Lesen.

Ich hab auch mal ein Video zu Scorn gemacht, jedoch ist es ziemlich Alt. Es ist etwas unstrukturiert, habt also ein bisschen Nachsicht. Es ist aber ziemlich Informativ.

Quelle: Kickstarter, Ebb Software