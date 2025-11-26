Cougar CFV235 & CFV235 Mesh vorgestellt – PC-Gehäuse mit Floating Ventilation

Cougar erweitert sein Gehäuseportfolio mit den neuen CFV235-Modellen, die auf eine innovative „Central Floating Ventilation“ (CFV) Struktur setzen. Diese trennt PSU-Kammer und Hauptchassis durch einen frei stehenden Zwischenraum, der nicht nur eine markante Optik erzeugt, sondern auch zusätzliche Belüftung über 270 Grad ermöglicht. Trotz kompaktem Footprint sollen die Gehäuse damit eine deutlich verbesserte Airflow-Performance erreichen.

CFV235: Floating-Ventilation und RGB mit Panorama

Beim Cougar CFV235 sorgt ein vollformatiges Panoramadesign für freie Sicht auf die Hardware, unterstützt durch eine integrierte Aurora-RGB-Lichtleiste im schwebenden Bereich. Cougar verbaut außerdem Unity 240 PWM Reverse-Blade-Lüfter auf der Mainboard-Seite. GPUs dürfen bis zu 430 mm lang sein; unterstützt werden Reverse Connector, Mini-ITX, Micro-ATX, ATX und CEB. Das I/O-Panel bietet USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, zweimal USB 3.0 sowie einen 4-Pol-Combo-Audioanschluss. Intern finden bis zu 2× 3,5″ HDDs und 4× 2,5″ SSDs Platz (2 davon konvertiert aus den HDD-Slots).

CFV235 Mesh: Maximierter Airflow mit 3-in-1-Frontmodul

Das CFV235 Mesh setzt ebenfalls auf die CFV-Struktur, kombiniert sie jedoch mit einem vorinstallierten 3-in-1-Frontmodul bestehend aus Mesh-Front, zwei 160-mm-ARGB-PWM-Lüftern und einem Staubfilter. Die Verbindung erfolgt über Pogo-Pins, wodurch Kabel im Frontbereich weitgehend entfallen, das erleichtert sowohl den Einbau als auch die Reinigung. Die GPU-Länge liegt hier bei 400 mm, alle weiteren Kompatibilitäts- und Anschlussdaten entsprechen dem Standardmodell.

Vision-Varianten mit integriertem 9,16-Zoll-TFT

Beide Gehäuse erscheinen zusätzlich als Vision-Editionen. Diese integrieren ein 9,16-Zoll IPS-TFT-Display (1920 × 462, 60 Hz), das per Software in Echtzeit Systemdaten, Animationen oder personalisierte Inhalte anzeigt, ein Feature, das sich besonders an Enthusiasten richtet.

Preise und Verfügbarkeit

Sowohl das CFV235, als auch das CFV235 Mesh sind in den Farben Weiß und Schwarz, sowie jeweils in der Vision-Variante erhältlich. Der UVP des CFV 235 liegt bei 129,90 € und der des CFV 235 Mesh bei 149,90 €.