CORSAIR Black Friday Deals 2025

Von
Patrick
-

Auch dieses Jahr hat Corsair wieder eine große Auswahl an starken Black-Friday-Deals für euch! Mit dabei: Top-Angebote auf CORSAIR-Gaming-Produkte und CORSAIR-Komponenten.

Bitte beachten: Bei Amazon-Deals kann es vereinzelt zu Abweichungen kommen. Im Zweifel also kurz gegenprüfen. Und wie immer gilt: nur solange der Vorrat reicht.

Hier findet ihr eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten CORSAIR-Gaming- und Komponenten-Deals:

Category Product MSRP Deal Price Saving Saving Amount
Case FRAME 4000D – Black / White 99,90 € 84,90 € 15% 15 €
Case 3500X ARGB TG Black / White 139,90 € 104,90 € 25% 35 €
Chair TC200 Leatherette Grey/White 389,90 € 224,99 € 42% 165 €
Chair TC500 LUXE Frost 549,90 € 399,90 € 27% 150 €
Cooling NAUTILUS 360 ARGB – Black / White 139,90 € 104,90 € 25% 35 €
Cooling TITAN 360 RX LCD – Black 299,90 € 224,90 € 25% 75 €
Desk Platform:4 Fixed Height – Black 949.00 € 649.90 € 32% 299 €
PSU RM850e (2025) 149,90 € 104,90 € 30% 45 €
PSU HX1200i (2025) 314,90 € 234,90 € 25% 80 €
Mice SABRE v2 PRO WIRELESS Black / White 109,99 € 89,99 € 18% 20 €
Mice SCIMITAR ELITE WIRELESS 149,99 € 79,99 € 47% 70 €
Headset Void Elite Wireless carbon / White 119,99 € 69,99 € 42% 50 €
Headset HS80 MAX WIRELESS – Carbon / White 189,99 € 119,99 € 37% 70 €
Headset VOID WIRELESS v2 Carbon / White 119,99 € 89,99 € 25% 30 €
Keyboard K60 PRO TKL OPX DE 149,99 € 69,99 € 53% 80 €
Keyboard K70 RGB Pro red DE 199,99 € 109,99 € 45% 90 €
Keyboard K70 PRO TKL 179,99 € 129,99 € 28% 50 €
Keyboard K65 Plus Wireless 159,99 € 109,99 € 31% 50 €
Patrick
Patrick
http://www.game2gether.de
Nun bin ich knapp 10 Jahre bei game2gether als Autor tätig und berichte über aktuelle Spiele und teste diese auch. Die Projektleitung habe ich vor knapp 7 Jahren übernommen. Mein Hauptaufgabenbereich ist hier die Hardware-Redaktion und das PR-Management. Online erkennt man mich unter dem Pseudonym "eXilitY", "Dr. Radical" oder "RaketenJohnny"