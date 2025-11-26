CORSAIR Black Friday Deals 2025

Auch dieses Jahr hat Corsair wieder eine große Auswahl an starken Black-Friday-Deals für euch! Mit dabei: Top-Angebote auf CORSAIR-Gaming-Produkte und CORSAIR-Komponenten.
Bitte beachten: Bei Amazon-Deals kann es vereinzelt zu Abweichungen kommen. Im Zweifel also kurz gegenprüfen. Und wie immer gilt: nur solange der Vorrat reicht.
Hier findet ihr eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten CORSAIR-Gaming- und Komponenten-Deals:
|Category
|Product
|MSRP
|Deal Price
|Saving
|Saving Amount
|Case
|FRAME 4000D – Black / White
|99,90 €
|84,90 €
|15%
|15 €
|Case
|3500X ARGB TG Black / White
|139,90 €
|104,90 €
|25%
|35 €
|Chair
|TC200 Leatherette Grey/White
|389,90 €
|224,99 €
|42%
|165 €
|Chair
|TC500 LUXE Frost
|549,90 €
|399,90 €
|27%
|150 €
|Cooling
|NAUTILUS 360 ARGB – Black / White
|139,90 €
|104,90 €
|25%
|35 €
|Cooling
|TITAN 360 RX LCD – Black
|299,90 €
|224,90 €
|25%
|75 €
|Desk
|Platform:4 Fixed Height – Black
|949.00 €
|649.90 €
|32%
|299 €
|PSU
|RM850e (2025)
|149,90 €
|104,90 €
|30%
|45 €
|PSU
|HX1200i (2025)
|314,90 €
|234,90 €
|25%
|80 €
|Mice
|SABRE v2 PRO WIRELESS Black / White
|109,99 €
|89,99 €
|18%
|20 €
|Mice
|SCIMITAR ELITE WIRELESS
|149,99 €
|79,99 €
|47%
|70 €
|Headset
|Void Elite Wireless carbon / White
|119,99 €
|69,99 €
|42%
|50 €
|Headset
|HS80 MAX WIRELESS – Carbon / White
|189,99 €
|119,99 €
|37%
|70 €
|Headset
|VOID WIRELESS v2 Carbon / White
|119,99 €
|89,99 €
|25%
|30 €
|Keyboard
|K60 PRO TKL OPX DE
|149,99 €
|69,99 €
|53%
|80 €
|Keyboard
|K70 RGB Pro red DE
|199,99 €
|109,99 €
|45%
|90 €
|Keyboard
|K70 PRO TKL
|179,99 €
|129,99 €
|28%
|50 €
|Keyboard
|K65 Plus Wireless
|159,99 €
|109,99 €
|31%
|50 €