CaDA enthüllt 1:8-Modell des Mercedes-AMG GT3

CaDA, bekannt für hochwertige Baustein-Modelle, hat sein neues Set Master 1:8 Mercedes-AMG GT3 (Modell C64008W) vorgestellt. Eine offizielle Lizenz von Mercedes-AMG, im Maßstab 1:8 mit 5.466 Teilen. Das Modell zeichnet sich durch beeindruckende Features aus: Eine Pneumatische Lufthebetechnik im Miniatur-Pit-Stop-System, ein achtstufiges sequenzielles Getriebe, ein Herz aus Mechanik („Mechanical Heart“) sowie Zentrallager-Radnaben, höhenverstellbare Coil-Over-Federung und USB-beleuchtete Elemente.

Technische Daten von Cada im Überblick:

Maßstab: 1 : 8

Teileanzahl: 5.466

Größe: ca. 59 × 25 × 17 cm

Preis: Regulär 649 USD, aktuell im Angebot 349 USD (ca. -46 %) auf DecadaStore

Das Set richtet sich klar an erfahrene Modellbauer und Fans technischer Details: Der Schwierigkeitsgrad ist “high” und erfordert sowohl Zeit als auch Präzision beim Aufbau. Zudem liefert CaDA laut Produktseite weltweiten Express-Versand mit Lieferung innerhalb von 5-15 Geschäftstagen. Für Sammler von Automodellen und Baustein-Enthusiasten ist das Mercedes-AMG GT3-Set eine lohnenswerte Ergänzung, nicht nur wegen der Lizenz, sondern auch aufgrund des hohen Detaillierungs- und Technikgrads.