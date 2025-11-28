Honeycomb Aeronautical, einer der führenden Hersteller professioneller Flugsimulations-Hardware, kündigt heute den Versand des Bravo Throttle Quadrant LITE an, einer völlig neuen, hochwertigen Steuereinheit für Flugsimulatoren zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis. Der Bravo Throttle Quadrant LITE verzichtet bewusst auf überflüssige Komplexität und behält gleichzeitig die herausragende Verarbeitungsqualität bei, für die Honeycomb-Produkte bekannt sind. Damit bietet er ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis, ideal für Pilotinnen und Piloten auf ihrem ersten Simulationsflug ebenso wie für erfahrene Profis, die sich auf die grundlegenden Steuerfunktionen konzentrieren möchten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Während die Vielfalt an Cockpit-Bedienelementen für Flugschüler oft überwältigend wirkt, schafft die reduzierte Anzahl an Schaltern und Hebeln des Bravo Throttle Quadrant LITE Abhilfe und sorgt für ein entspannteres Trainingserlebnis.

Der Bravo Throttle Quadrant LITE liefert puren Flugspaß statt unnötigem Ballast. Er enthält alle wichtigen Bedienelemente und nutzt dieselbe Mechanik, Hebelspannung, Rastpunkte und Verarbeitung wie das Standardmodell. Nutzer können sich darauf verlassen, dass trotz der Vereinfachung keine Kompromisse bei der Funktionalität eingegangen wurden: Vier austauschbare Hebel, ein präzises Trimmrad und eine integrierte Parkbremse sorgen für ein authentisches Fluggefühl vom Start bis zur Landung.

Der Bravo Throttle Quadrant LITE ist vollständig kompatibel mit allen wichtigen Flugzeugtypen in Flight Simulator™. Mitgelieferte Jet-Schubhebel, Unterstützung für Umkehrschub, Klappen, Fahrwerk und zweimotorige Jet-Operationen ermöglichen realistische Erlebnisse im Airliner-Cockpit. Alle wesentlichen Funktionen für die Allgemeine Luftfahrt, Turboprops und Jets bleiben erhalten.

Wichtigste Funktionen

Optimiert für Einsteiger – Wesentliche Bedienelemente ermöglichen neuen Simmerinnen und Simmern einen einfachen, ablenkungsfreien Einstieg.

Vereinfachte Bedienung ohne Qualitätsverlust – Ideal, um schon beim ersten Flug Sicherheit und Vertrauen aufzubauen.

Anpassbares Schubhebel-Layout – Vier austauschbare Hebel mit verstellbarer Spannung, inklusive GA-Hebelsets und Klappenrast-Einlagen.

Wechselbare Klappen-Rastpunkte – Anpassbare Detent-Inlays für unterschiedliche Flugzeugtypen der Allgemeinen Luftfahrt, für ein authentisches Gefühl beim Start, Anflug und bei der Landung.

Integriertes Trimmrad – Präzise Höhenruder-Feinsteuerung mit einem leichtgängigen, hochauflösenden Rad – platzsparend und effektiv.

Parkbremsensteuerung – Intuitiver, leicht bedienbarer Mechanismus zum Lösen oder Aktivieren der Parkbremse.

Fahrwerkshebel mit LED-Anzeige – Klar sichtbare LED-Rückmeldung für realistische und sichere Start- und Landeabläufe.

Einstellbare Achsenspannung – Feinjustierung des Widerstands für ein individuell abgestimmtes Flugerlebnis.

1 von 5

Honeycomb Aeronautical wird für Microsoft® Flight Simulator 2024 zusätzlich eine Auswahl an Flugzeugprofilen zur Verfügung stellen, die mit dem Bravo Throttle Quadrant LITE kompatibel sind. Auch eine einfache Tastenbelegung für Microsoft Flight Simulator 2020 wird bereitgestellt, sodass Nutzer unabhängig von der Version des Simulators eine unkomplizierte Einrichtung erwarten können.

Der Bravo Throttle Quadrant LITE ist das zweite Produkt der Honeycomb-LITE-Serie und ergänzt das kürzlich veröffentlichte Alpha Flight Controls LITE. Gemeinsam bilden sie eine Produktlinie, die Flugsimulation sowohl in der Handhabung als auch preislich für ein breiteres Publikum zugänglich macht.

Marc Küpper, CPO von Honeycomb Aeronautical, erklärt:

„Die Einführung des Bravo Throttle Quadrant LITE ist ein wichtiger Schritt für unsere LITE-Reihe – ein Projekt, das unsere Kernwerte widerspiegelt. Wir möchten der Community hochwertige und zugleich erschwingliche Hardware bieten. Unser Ziel ist es, sowohl erfahrene Enthusiasten als auch Neulinge willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, mit dem Bravo Throttle Quadrant LITE noch mehr Piloten in die Honeycomb-Familie aufzunehmen und unser organisches Wachstum 2026 und darüber hinaus fortzuführen.“

Der Bravo Throttle Quadrant LITE wird weltweit ausgeliefert und ist ab dem 28. November 2025 im Honeycomb-Webshop für €199,99 / $199,99 / £169,99 erhältlich.