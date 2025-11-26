Beyond Good and Evil 2 lebt noch!

Beyond Good and Evil 2 bleibt eines der rätselhaftesten Projekte der Spielebranche. Seit über 17 Jahren befindet sich das ambitionierte Sci-Fi-Abenteuer nun in Entwicklung, zwischen Pausen, Neustarts, Führungswechseln und endlosen Fortschrittsmeldungen. Doch eines steht fest: Tot ist das Spiel nicht. Wie nun bekannt wurde, sucht Ubisoft Montpellier aktuell neues Personal für das Projekt. Eine frische Stellenausschreibung für einen Technical Sound Designer bestätigt, dass weiter am Spiel gearbeitet wird.

Was bedeutet die neue Stellenausschreibung für Beyond Good and Evil 2?

Die Aufgabenbeschreibung ist klar: Der oder die neue Sound Designer*in soll an allen Audio-Bereichen des Spiels mitwirken, darunter Musik, Waffensounds, Fahrzeuggeräusche, Voice Lines und allgemein die technische Integration der Audiokomponenten. Der Jobtext beschreibt es so:

„Unter der Aufsicht des Audio Directors wirst du technische Lösungen bereitstellen, um Audio-Systeme zu integrieren und sicherzustellen, dass alle Sound-Assets wie vorgesehen funktionieren.“

Das bedeutet, das Projekt lebt noch. Aber es ist wohl noch sehr weit vom Release entfernt.

Eine Entwicklung voller Chaos, Wandel und Fragezeichen

Seit 2008 steckt Beyond Good & Evil 2 in einer nahezu mythischen Entwicklungsgeschichte:

mehrfach pausiert

„läuft gut“ und „on hold“ im Wechsel

Abgang von Gründer Michel Ancel

Neuausrichtungen im Kreativteam

neuer Creative Director Fawzi Mesmar seit 2023

Trotz all dieser Turbulenzen: Es wurde nie offiziell eingestellt.