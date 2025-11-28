Benedict Cumberbatch bei World of Tanks – Holiday Ops 2026 angekündigt

Die Weihnachtszeit rückt näher, und mit ihr eine Zeit voller Feierlichkeiten, Geschenke und besonderer Überraschungen in World of Tanks. In diesem Jahr übernimmt der renommierte britische Schauspieler Benedict Cumberbatch die Rolle des offiziellen Botschafters für das Event „World of Tanks Holiday Ops 2026“. Der für seine intelligente und charismatische Präsenz bekannte Star bringt einen Führungsstil mit, der Ruhe, strategisches Denken und präzise Anweisungen auf dem Schlachtfeld vereint.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Holiday Ops 2026 beginnen am 5. Dezember 2025 und laufen bis zum 12. Januar 2026. Spieler dürfen sich auf ein winterliches Fest voller spezieller Missionen, glänzender Belohnungen und weihnachtlicher Highlights freuen. In der festlich dekorierten Garage begrüßt Benedict Cumberbatch die Kommandanten, vergibt besondere Aufträge und sorgt für eine außergewöhnliche Atmosphäre. Zudem können Spieler exklusive Belohnungen des Schauspielers freischalten, darunter seine spielbare Kommandanten-Version mit Originalstimme.

„Ich freue mich sehr, dieses Jahr Teil der Holiday Ops von World of Tanks zu sein“, sagte Benedict Cumberbatch. „Es ist ein Spiel, das Strategie, Teamwork und vorausschauendes Denken fördert. Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Team sehr genossen und es hat mir Spaß gemacht, dieser Welt eine neue Note zu verleihen – zusammen mit ein bisschen Festtagsstimmung. Ich wünsche allen Spielern eine fantastische Weihnachtszeit.“

1 von 2

Begleitend zum Ingame-Event setzt das World-of-Tanks-Team seine jährliche Tradition fort und veröffentlicht einen neuen Original-Kurzfilm zu den Holiday Ops. In der diesjährigen Geschichte dreht sich alles um Sebastian, einen schüchternen Büroangestellten, der sich nicht traut, seine Kollegin Sarah anzusprechen. Benedict Cumberbatch verkörpert einen humorvollen, etwas exzentrischen Therapeuten, der mit kreativen und unkonventionellen Methoden versucht, Sebastian zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen. Das Ergebnis ist eine warmherzige, witzige und leicht surreale Erzählung über Mut, Nähe und die gemeinsame Leidenschaft für World of Tanks, und eine festliche Erinnerung daran, dass Tapferkeit oft aus ganz unerwarteten Momenten entsteht.