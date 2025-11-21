Aston Martin Valhalla als Bond-Bolide für 007 First Light enthüllt

IO Interactive hat offiziell das Fahrzeug vorgestellt, das James Bond in 007 First Light steuern wird. Nämlich den Aston Martin Valhalla. Der Hybrid-Supersportwagen wurde für das Spiel nicht nur originalgetreu digitalisiert, sondern auch mit den typischen Bond-Gadgets ausgestattet, ganz wie es sich für den MI6-Agenten gehört.

007 First Light bleibt sich treu

Der Aston Martin Valhalla ist das erste Mittelmotor-Supercar der britischen Luxusmarke und kombiniert Plug-in-Hybridtechnik mit modernster Formel-1-Ingenieurskunst. Sein aerodynamisch geschwungenes Design und die präzise Performance machen ihn zu einem Fahrzeug, das perfekt in Bonds Welt passt. „Die Enthüllung des Valhalla in 007 First Light markiert einen der vielen Schritte, mit denen wir die ikonischen Bond-Autos ehren“, erklärt IO-Chef Hakan Abrak. „Fahrzeuge waren schon immer ein zentraler Bestandteil des Bond-Erlebnisses – sie spiegeln seinen Stil, seine Kreativität und seinen Mut wider. Der Valhalla verkörpert diesen Geist und bringt die Eleganz und Spannung von Bonds Welt auf den Punkt.“

Während das reale Modell streng limitiert ist dürfen Spieler im kommenden Titel aber ausnahmsweise die voll ausgerüstete Bond-Version auf Herz und Nieren testen. Und weltweit existieren nur 999 Exemplare und vermutlich keines davon mit Raketenwerfern. Zumindest nicht die meisten, aber wer weiß.

007 First Light erscheint am 27. März 2026 für PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 und PC. Den ersten Eindruck vom Valhalla liefert der aktuelle Trailer.