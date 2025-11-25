Assassin’s Creed Shadows startet ein Attack on Titan-Event

Ubisoft hat heute ein neues Crossover-Event zwischen Assassin’s Creed Shadows und Attack on Titan gestartet. Die limitierte Zusammenarbeit bringt eine frische Story-Quest, neue kosmetische Inhalte und spezielle Belohnungen ins Spiel, aber nur für kurze Zeit. Das Event läuft ab sofort bis zum 22. Dezember.

Neue Quest führt in die Kristallhöhle

In der Event-Mission werden Naoe und Yasuke in die geheimnisvolle Crystal Cave geschickt, wo ein verstörendes Experiment droht, ein monströses Wesen auf das feudale Japan loszulassen. Spieler müssen sich ihren Weg durch die Höhle bahnen und der Kreatur in den Tiefen entgegentreten. Um die Quest zu starten, müssen:

Yasuke im Storyverlauf bereits freigeschaltet sein

Spieler mit Ada im Yamashiro-Gebiet sprechen

Als Abschlussbelohnung winkt für Naoe eine neue Kristall-Katana-Waffe. Außerdem können Spieler neue Deko-Elemente für ihr Versteck freischalten.

Zusätzliche Attack-on-Titan-Inhalte im Shop

Begleitend zur Quest erscheinen mehrere Premium-Items im In-Game-Store, darunter:

Mikasa-inspiriertes Outfit für Naoe

Titan-Rüstungsset für Yasuke

Survey-Corps-Reittiere

Diverse Waffen mit AoT-Thematik

Der Trailer zeigt erste Eindrücke des Crossover-Events und der kosmetischen Sets.

Update bringt weitere Inhalte

Mit dem Event-Update liefert Ubisoft außerdem:

Fehlerbehebungen

Verbesserungen im Balancing

Die humorvolle Zusatzquest „A Puzzlement“

Weitere Quality-of-Life-Optimierungen

Das Attack on Titan-Event in Assassin’s Creed Shadows ist ab sofort spielbar, aber nur bis zum 22. Dezember. Fans beider Reihen sollten sich dieses außergewöhnliche Crossover nicht entgehen lassen.