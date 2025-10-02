ZURU Halloween 2025: Robo Alive, XSHOT & Fuggler für Gruselspaß

Wenn draußen die Dunkelheit unheimlich wird, bringt ZURU die richtige Portion Nervenkitzel ins Kinderzimmer. Mit den Erfolgsreihen Robo Alive, XSHOT und Fuggler liefert der neuseeländische Spielwarenhersteller pünktlich zu Halloween jede Menge Spannung und Abenteuer. Von geheimnisvollen Tiefsee-Kreaturen über rauchende Blaster bis hin zu frech-schrägen Plüschbabys, ZURU garantiert Spielspaß mit Gänsehaut-Effekt.

Tiefsee-Action mit Robo Alive: Deep Sea Monster Surprise

Die beliebte Reihe der wasseraktivierten Robo-Tiere taucht ab in die düstere Welt der Ozeane. Mit den Robo Alive: Deep Sea Monster Surprise (UVP: 24,99 €) erleben kleine Forscher ein Halloween-Highlight voller Überraschungen. Zwei schaurige Tiefseebewohner, Hai oder Oktopus, warten darauf, aus glibberigem Schleim befreit zu werden. Durch Wasserkontakt erwachen sie zum Leben und ihre Augen beginnen unheimlich zu leuchten. Zusätzlich gibt es 15 spannende Sammel-Extras, darunter Sticker und Zubehör, die die Unterwasserwelt noch geheimnisvoller machen.

XSHOT Insanity Smoking Barrel: Schaurige Blaster-Action

Rauch, Sound und Lichteffekte, der XSHOT Insanity Smoking Barrel (UVP: 39,99 €) sorgt für spektakuläre Halloween-Action. Jeder abgefeuerte Dart wird von Rauch und einem Leuchteffekt begleitet. Dank Air Pocket Technologie treffen die Pfeile Ziele in bis zu 27 Metern Entfernung. Der Blaster lässt sich mit weiteren Insanity-Modellen kombinieren und wächst so zu einer epischen Waffe für endlosen Spielspaß. Perfekt für Outdoor-Einsätze und ein absolutes Must-have für Kinder ab 8 Jahren, die eine gespenstische Performance erleben wollen.

Fuggler Baby Fuggs: Die schaurig-süßen Kuschelmonster

Die kultigen Fuggler – „funny ugly monsters“, bekommen Nachwuchs: die Baby Fuggs (UVP: 4,99 €). Mit schiefen Zähnen, großen Knopfaugen und ihrem schräg-grimmigen Grinsen sind die 9 cm großen Mini-Monster wie gemacht für Halloween. Zwischen niedlich und unheimlich ziehen sie alle Blicke auf sich. Ob als Sammlerstück, originelles Geschenk oder dekorativer Begleiter zwischen Kürbissen und Spinnweben, die Baby Fuggs bringen augenzwinkernden Grusel ins Kinderzimmer. Neun verschiedene Charaktere laden zum Sammeln ein und machen die Nacht der Geister noch bunter.