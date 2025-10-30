World of Warships: Neues Temporalriss-Event & Black-Friday-Update

Wargaming, Entwickler und Publisher des erfolgreichen Marine-Multiplayer-Hits World of Warships, läutet mit zwei umfangreichen Updates die nächste Spielphase für PC-, Konsolen- und Mobile-Spielende ein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Dimensionen: Das „Temporalriss“-Event auf dem PC

Das aktuelle PC-Update bringt Spielende in ein spektakuläres, zeitlich begrenztes Event mit, wortwörtlich, Rissen in der Zeit. Das „Temporalriss“-Event, das bis zum 11. Dezember läuft, bietet zwei neue Modi: „Zersplitterte Zeit“ und „Riss-Wacht“. In Teams aus neun Spielenden gilt es, auf weitläufigen Karten Wellen von Gegnern zu besiegen, entweder im Angriff oder in der Verteidigung.

1 von 2

Zur Verfügung stehen eigens dafür entwickelte Leihschiffe mit speziellen Upgrades, einer Respawn-Mechanik sowie Sprenggeschossen und Raketen für zusätzliche Feuerkraft. Während „Zersplitterte Zeit“ auf die Eroberung feindlicher Stützpunkte setzt, geht es in „Riss-Wacht“ darum, die eigene Basis zu verteidigen. Beide Modi rotieren zunächst im Zweiwochentakt und sollen später dauerhaft ins Spiel integriert werden.

Black Friday kehrt zurück – mit neuen Schiffen und Belohnungen

Pünktlich zum Black Friday wartet World of Warships mit einem neuen Event-Pass, thematischen Missionen und einer ganzen Flotte an neuen Black-Schiffen auf. Dazu zählen unter anderem:

Puerto Rico B und Rhode Island B (Stufe X, USA)

Neustrashimy B (Stufe IX, UdSSR)

Karl XIV Johan B (Stufe IX, Paneuropa)

Schill B (Stufe VIII, Deutschland)

Der Event-Pass läuft bis zum 27. November und bietet zwei Fortschrittslinien mit insgesamt 18 Containern, drei Premium-Containern und bis zu zwei Kommandanten als Belohnung. Eine neue Black-Friday-Geschwaderfunktion ermöglicht es zudem, zu überprüfen, ob die passenden Schiffspaare für Missionsziele vorhanden sind.

Darüber hinaus eröffnet die Werft den Bau des Lüshun B, während im Liberty Harbor der Bridgeport (Stufe VIII) bereitliegt. Ergänzt wird das Update durch fortlaufende tägliche Belohnungen aus dem 10-jährigen Jubiläumsevent „Große Fahrt“.

World of Warships: Legends – Black Friday auf Konsole und Mobile

Auch World of Warships: Legends bringt mit dem November-Update frischen Wind. Neben neuen Black-Edition-Schiffen, darunter Sims, Alabama, München, Graf Zeppelin und Brisbane, können sich Spieler über Black-Friday-Kisten, Themenmissionen, eine neue Kampagne und spezielle Wochenangebote freuen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein weiteres Highlight sind die französischen Zerstörer, die jetzt im Early Access verfügbar sind. Ihre neuartige Waffentechnik: Brandtorpedos, die mit zunehmender Distanz schneller werden und eine höhere Brandwahrscheinlichkeit bieten. Diese Schiffe lassen sich über Early-Access-Kisten oder die neue vierwöchige Kampagne „Das Gespenst aus Sherwood“ freischalten.

1 von 2

Die Kampagne umfasst 80 Meilensteine und bietet als Hauptbelohnung den britischen Premium-Kreuzer Nottingham (Stufe VII). Darüber hinaus läuft die zweite Phase des kostenlosen „Weg zum neuen Jahr“-Marathons, bei dem Spielende Teile für das paneuropäische Schlachtschiff Lugdunum (Stufe VI) sammeln können, inklusive festlichem Eis-Skin, verfügbar ab 1. Dezember.