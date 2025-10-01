World of Warships feiert 250 Jahre US Navy mit Event „Freiheitshafen“

Wargaming, Entwickler und Publisher von World of Warships, dem führenden historisch inspirierten Multiplayer-Seekampfspiel, widmet das Oktober-Update dem 250. Jubiläum der US Navy. Spielende können sich auf das zeitlich begrenzte Event „Freiheitshafen“, den Bau eines neuen panasiatischen Zerstörers, einen thematischen Eventpass zum Tag der Deutschen Einheit sowie viele weitere Inhalte freuen.

Das Event „Freiheitshafen“

Zum 13. Oktober, dem 250. Geburtstag der US Navy, startet im Spiel das Event „Freiheitshafen“. Ab dem 9. Oktober können Spielende in einer erzählerischen Rahmenhandlung die Geschichte eines jungen Marineoffiziers erleben, der durch die Erinnerungen an seinen Vater – einen ehemaligen Kommandanten der US Navy, zur Wiedererrichtung einer Modell-Marinebasis inspiriert wird.

Im Event lassen sich vier Bereiche der Basis ausbauen:

Marinekommando für Kampfaufträge in Zufalls-, gewerteten Gefechten und Keilereien,

für Kampfaufträge in Zufalls-, gewerteten Gefechten und Keilereien, Einsatzkommando für Unternehmen, Co-op- und Sondergefechte,

für Unternehmen, Co-op- und Sondergefechte, Militärhafen zum Entsenden von Schiffsexpeditionen,

zum Entsenden von Schiffsexpeditionen, Treibstofflager zur Unterstützung zusätzlicher Aufträge.

Jeder Bereich kann in drei Stufen verbessert werden, was nicht nur die Darstellung verändert, sondern auch zusätzliche Funktionen freischaltet. Der Fortschritt bringt Marinebasisvorräte, historische Anekdoten sowie exklusive Belohnungen wie die Gedenkflagge „250 Jahre Navy“, die permanente Tarnung „Blau, Gold und Weiß“ oder den amerikanischen Stufe-VIII-Kreuzer Bridgeport. Ergänzt wird das Event durch zwei thematische Häfen zu Ehren der US Navy.

Werft: Neuer Zerstörer „Lüshun B“

Mit dem Update öffnet außerdem die Werft erneut ihre Tore. Dort können Spielende den panasiatischen Stufe-X-Zerstörer Lüshun B in 35 Bauphasen freischalten. Das Schiff verfügt über vier schnell feuernde 130-mm-Geschütze, zwei Fünflings-Torpedowerfer und punktet mit starken Verbrauchsmaterialien wie „Schwerlast-Reparaturteams“ und „Hydroakustische Suche“.

Eventpass „Einigkeit und Recht und Freiheit“

Anlässlich des 35. Jahrestags der Deutschen Wiedervereinigung erscheint ein neuer Eventpass. Die erste Fortschrittslinie bringt unter anderem die Kapitänin Goldelse sowie die Tarnungen „Schwarz-Rot-Gold“ und „Eisernes Kreuz“ für die F. Schultz. In der zweiten Linie warten Kapitän Delphius Ora-cle, die Tarnung „Infernal“ für Stufe-VIII- und X-Schiffe sowie das deutsche Stufe-VI-Schlachtschiff Prinz Eitel Friedrich.

Weitere Inhalte im Oktober-Update

Mit diesem Update finden die Feierlichkeiten zum 10. Jubiläum von World of Warships ihren Abschluss. Spielende können weiterhin das Event „Große Fahrt“ und den temporären Gefechtstyp „Retro-Feuerwerk“ erleben. Darüber hinaus gelangen neue deutsche Kreuzer in den Vorabzugang, die Keilereien gehen in eine weitere Saison, und die Waffenkammer erhält den seltenen britischen Flugzeugträger Ocean. Anpassungen am Gefechtschat und neue Gameplay-Elemente runden das umfangreiche Update ab.