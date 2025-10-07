World of Tanks Blitz x The Walking Dead: Halloween-Event 2025 mit neuem PvP-Modus

Diesen Oktober taucht World of Tanks Blitz in düstere Nebelschwaden und in eine Welt, in der das Überleben alles bedeutet. Denn zum diesjährigen Halloween-Event trifft World of Tanks auf die legendäre AMC-Serie The Walking Dead. Spieler erwartet ein apokalyptisches Szenario voller Gefahren, ikonischer Charaktere und exklusiver Belohnungen.

The Walking Dead erobert das Schlachtfeld

Vom 9. bis 20. Oktober beginnt das Event „All Out War“, in dem sich Spieler gemeinsam mit Daryl Dixon den Horden der Untoten stellen. Wer den Weg durch die Zombie-Apokalypse meistert, kann exklusive Belohnungen freischalten, darunter den speziell entworfenen Herdbreaker-Panzer, die Georgia Tracker-Tarnung für den T32 sowie Sammlerstücke wie Daryls Armbrust und sein Motorrad – alles im typischen The Walking Dead-Stil.

Negan übernimmt das Kommando

Nach Daryl tritt Negan auf den Plan, der charismatische, aber gnadenlose Anführer, bekannt für seinen Baseballschläger „Lucille“. In der Quest „We Are All Negan“ können Spieler weitere thematische Belohnungen verdienen, darunter Negans Avatar, Profilhintergrund und die legendäre Lucille’s Grin-Tarnung für den M48 Patton.

Neuer PvP-Modus: „Infected Front“

Zur Verstärkung der Halloween-Stimmung führt World of Tanks Blitz einen brandneuen Modus ein: „Infected Front“. Vom 9. bis 19. Oktober verwandeln sich die Schlachten in einen Kampf zwischen Überlebenden und infizierten Panzern in dichten Nebelfeldern. Während die Untoten mit Granaten nur geringen Schaden anrichten, genügt ein einziger Rammangriff, um Gegner zu vernichten und zu infizieren. Jede Infektion bringt Chaos, da infizierte Panzer neue Kräfte erhalten und das Schlachtfeld zunehmend dominieren.

Event „Rotting Bay“ und exklusive Belohnungen

Wer alle Herausforderungen übersteht, kann im Event „Rotting Bay“ den neuen Stufe-VIII-Panzer „Biter“freischalten. Dieser mittlere Panzer kombiniert starke Turmpanzerung, einen Autoloader für schnelle Schüsse und ein eindrucksvolles, postapokalyptisches Design.

Zusätzlich erhalten alle Spieler, die sich zwischen dem 9. und 16. Oktober einloggen, 15 Tage kostenlose Premium-Spielzeit, ein Bonus, der das Halloween-Erlebnis perfekt abrundet.