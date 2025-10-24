Wie überlebt man die Apokalypse in Permafrost?

Als der Mond zerbrach, stürzte die Erde in eine endlose Kälte, Schnee und Eis legten sich wie ein Leichentuch über den Planeten. Die Menschheit ringt ums Überleben, während rivalisierende Gruppen um Macht und Ressourcen kämpfen. Kommunikation, wie wir sie einst kannten, ist längst verstummt. Jeder neue Sonnenaufgang wird zum Triumph in einer gnadenlosen Eiswüste.

Permafrost – das Hardcore-Survival-Abenteuer

In der offenen Welt von Permafrost, entwickelt von SpaceRocket Games und Toplitz Productions, ist die Kälte nur eine von vielen Gefahren. Der Tod lauert überall, unsichtbar, unberechenbar, erbarmungslos. Begib dich auf eine Reise durch eine zerfallende Welt, in der Chaos regiert, und stelle dich einer Überlebensprüfung, die dich bis an deine Grenzen führt.

Dein Weg durch die weiße Hölle

Rüste dich aus und wage dich in eine Sandbox, in der Minusgrade zur Normalität gehören. Erlebe eine packende Story, die dich mitten in den Kampf ums Überleben zieht. Spiele allein, nur begleitet von deinem treuen Hund, oder verbünde dich mit Freunden im Koop-Modus, um gemeinsam zu erkunden, zu bauen und die Menschheit in einer gefrorenen Welt wieder zusammenzuführen.

Hauptfeatures