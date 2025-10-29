Warhammer 40,000: Boltgun 2 enthüllt neue spielbare Heldin 

Big Fan und Auroch Digital haben einen brandneuen Trailer zu Warhammer 40,000: Boltgun 2 veröffentlicht, der die zweite spielbare Figur des kommenden Retro-Shooters enthüllt: Sister of Battle Nyra Veyrath.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 macht einfach weiter

Die kampferprobte Ordensschwester aus dem Adepta Sororitas-Orden unterscheidet sich deutlich vom schwer gepanzerten Space Marine Malum Caedo – denn während sie keine Servorüstung trägt, punktet Nyra mit überragender Beweglichkeit, Präzision und gnadenloser Feuerkraft. „Als Celestian der Sisters of Battle, einem Elitezweig der Adeptas Sororitas innerhalb der Imperialen Ecclesiarchie, ist sie eine unerbittliche Kämpferin, die mit Flammen, Glauben und Geschwindigkeit den Feind vernichtet“, heißt es in der offiziellen Ankündigung. Warhammer 40,000: Boltgun 2 knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Teils an und bleibt seinem ‘90s-Style Pixel-Look und dem rasanten, blutgetränkten Gameplay treu. Neu im Sequel sind:

Zwei spielbare Charaktere: Ultramarine Malum Caedo und Sister Nyra Veyrath

und Neue Waffen und Spezialfähigkeiten

Gegner wie Nurglings , Chaos-Kultisten und weitere Kreaturen des Chaos

, und weitere Kreaturen des Chaos Verbesserte Retro-Grafik und erweitertes Leveldesign

Der Titel führt Spieler erneut in das grimdark-Universum von Warhammer 40,000, wo Glaube und Feuer die einzigen Antworten auf die Verderbnis des Chaos sind.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.