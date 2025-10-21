Verbatim präsentiert die neue SnapBack SSD

Mit der SnapBack SSD erweitert Verbatim, einer der weltweit führenden Anbieter für Speicherlösungen und Technologiezubehör, sein Portfolio um eine kompakte und leistungsstarke externe SSD. Ausgestattet mit einer USB 3.2 Gen 2×2-Schnittstelle richtet sich das Modell speziell an die wachsende Nachfrage nach schnellem, zuverlässigem Speicher für mobile Endgeräte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Besonders spannend ist die Lösung für Nutzende des iPhone 15 Pro und neuer: Dank MagSafe-Kompatibilität lässt sich die SSD direkt am Smartphone befestigen. Zudem unterstützt sie ProRes-Videoaufnahmen in 4K und ermöglicht das unmittelbare Aufzeichnen, Bearbeiten und Speichern großer Mediendateien. Damit wird die SnapBack SSD zum idealen Begleiter für Content-Creator, Videografen und alle, die hochauflösende Daten unterwegs sichern möchten.

Erhältlich ist die SSD in den Farben Mokka Metallic und Blau Metallic sowie in den Kapazitäten 512 GB, 1 TB und 2 TB. Sie kombiniert hohe Performance mit einem schlanken, portablen Design und ist mit macOS-, Android™- und Windows®-Geräten mit USB-C-Anschluss kompatibel, egal ob Smartphone, Tablet oder Computer.

Mehr erfassen. Schneller übertragen. Sicher speichern.

Die SnapBack SSD unterstützt Apple ProRes 4K-Aufnahmen mit 60 fps und entlastet so den internen Speicher des Smartphones. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s lassen sich Inhalte blitzschnell auf Laptops oder Desktops weiterbearbeiten, teilen und archivieren.

Zum Lieferumfang gehören zwei USB-C-zu-USB-C-Kabel: ein kurzes, U-förmiges Kabel für den Einsatz am Smartphone sowie ein längeres Kabel für die Nutzung mit PC oder Mac. Durch das MagSafe-kompatible Design haftet die SSD magnetisch am Gerät – praktisch für Videoaufnahmen ohne störende Kabel. Ergänzend sorgt die Backup-Software Nero 3-2-1 (Windows) für geplante Datensicherungen und zusätzlichen Schutz wichtiger Dateien.

Die Verbatim SnapBack SSD ist ab sofort bei autorisierten Händlern und Distributoren erhältlich.

Technische Daten im Überblick:

Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s)

Lesegeschwindigkeit: bis zu 2000 MB/s (modellabhängig)

Schreibgeschwindigkeit: bis zu 1800 MB/s (modellabhängig)

Kapazitäten: 512 GB / 1 TB / 2 TB

Kompatibilität: macOS, Windows, Android, iOS (ab 17)

Stromversorgung: über USB

Gewicht: 86 g

Maße: 70 × 62 × 8,2 mm

Lieferumfang: 2 × USB-C-Kabel, Magnetring, Nero 3-2-1 Backup-Software

1 von 3

Modellübersicht: