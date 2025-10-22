Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist endlich erschienen

Nach einer langen und turbulenten Entwicklungszeit hat Paradox Interactive gemeinsam mit The Chinese Room das heiß erwartete Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 veröffentlicht. Das Spiel, das bereits 2019 angekündigt wurde, ist nun für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Nach langer Zeit ist Bloodlines 2 endlich da

In Bloodlines 2 schlüpfen Spieler in die Rolle von Phyre. Einer uralten Vampirin, auch bekannt als der mysteriöse „Nomad“, die nach langer Ruhezeit im Seattle des Jahres 2024 erwacht. An ihrer Seite: Fabien, ein Malkavianer-Detektiv mit zersplitterter Wahrnehmung, dessen Stimme zugleich Hilfe und Unheil verheißt. Als Mitglied eines von sechs Vampirclans navigiert man durch die komplexe Hierarchie der vampirischen Gesellschaft, schließt Allianzen, enthüllt Intrigen und löst einen düsteren Noir-Mordfall, der über das Schicksal Seattles entscheiden wird.

Der neue Launch-Trailer bietet einen atmosphärischen Blick auf das blutgetränkte Abenteuer. Das Rollenspiel-, Action- und Storytelling-Elemente im einzigartigen World of Darkness-Universum vereint.