Vampire Survivors Update 1.14: Neue Inhalte & kostenlose Crossover veröffentlicht

poncle hat heute das Update 1.14 für Vampire Survivors auf Steam, Xbox, PlayStation und Mobilgeräten veröffentlicht. Die Versionen für Nintendo Switch und den Epic Games Store folgen am 31. Oktober. Nach einer Reihe genialer und teils herrlich skurriler Social-Media-Beiträge können Spielende nun die neuesten Inhalte des BAFTA-prämierten Spiels entdecken. Vampire Survivors kostet 4,99 €, ist derzeit aber um 30 % reduziert.

Egal, wie „heilig“ eine Marke auch sein mag, in Vampire Survivors ist nichts vor einem Auftritt sicher! poncle bleibt diesem Motto treu und veröffentlicht mit Update 1.14 gleich mehrere kostenlose Erweiterungen: das Balatro-Update, das „Ode to Castlevania“-Update sowie die beiden neuen Inhalte Westwoods und Mazerella.

Online Koop-Modus:

Nach einer äußerst erfolgreichen öffentlichen Beta im August hat poncle nun den sprichwörtlich großen roten Knopf gedrückt, die Online-Koop-Funktion in Vampire Survivors ist offiziell aktiviert. Mit dieser heiß ersehnten Neuerung wird physische Distanz zwischen Spielenden zum Nebenthema: Ab sofort können sie gemeinsam durch die Monsterhorden ziehen, völlig frei und unabhängig voneinander, ganz ohne geteilten Bildschirm. Bis zu vier Spielende können sich gleichzeitig in eine Sitzung stürzen, genau wie beim klassischen Couch-Koop.

Der Online-Koop-Modus ist ab sofort auf PC und ausgewählten Konsolen verfügbar. Die Mobile-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Um eine Online-Session zu starten, wählen Spielende einfach im Hauptmenü den Reiter „Online“, entscheiden sich, ob sie ein Spiel hosten oder beitreten möchten, und teilen anschließend den oben angezeigten Raumcode mit ihren Freunden.

Viele neue Crossover:

Ante Chamber:

Weiter geht es mit den Crossovers, dieses Mal hat sich poncle mit dem großartigen Balatro zusammengetan.

Mit Jimbo und einer ganzen Handvoll Wild Cards voller Kombinationspotenzial hält echtes Gamebreaking-Chaos Einzug in Vampire Survivors. Taucht ein in ein Full House aus verrückten Synergien, clownesken Combos und verwirrenden Boss Blinds. Das Haus ist voll, das Deck gezinkt, und Glück ist nur einer von vielen Werten. Doch wer sich durch diese Clownshow aus Poker-Wortspielen und absurden Angriffen schlägt, kann selbst dann noch den Sieg einfahren, wenn die Chips schon fast verloren scheinen.

In offizieller Partnerschaft mit LocalThunk und Playstack bringt das kostenlose Ante Chamber-Update frischen Schwung in Vampire Survivors und das auf allen Plattformen.

4 neue Charaktere:

Jimbo: Der Lieblingsclown mit Gabelstaplerschein hat endlich eine Ganzkörperdarstellung in Vampire Survivors

Canio: Der tragische Clown in übergroßer Pracht. Verfügt über eine spezielle Technik, um zusätzliche Survarot-Züge auszulösen, hört aber nicht auf, darüber zu schmollen.

Chicot: Er trägt die Kappe und die Glöckchen und lässt die Bosse wie richtige Clowns aussehen, indem er ihre Gesundheit halbiert und ihre Hindernisse ausschaltet.

Perkeo: Klein von Statur, aber niemals klein in puncto Passivfähigkeiten. Dieser Narr verfügt über einen praktisch unbegrenzten Vorrat, mit dem er sich selbst stärken kann.

4 neue Waffen und Entwicklungen:

Infernolatro – Beschwört einen brennenden Punktzähler, um die törichten Feinde zu Asche zu verbrennen. Jeder geröstete Feind erhöht die Punktzahl und heizt die Flammen an, sodass sich das Inferno ausbreitet, bis der ganze Tisch in Flammen steht.

Gros Michel: Lässt eine Salve von Bananenprojektilen los, von denen jedes mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 explodiert und köstlichen kritischen Schaden verursacht.

Fibonacci Seltzer – Feuert einen spiralförmigen Strom sprudelnder mathematischer Zerstörung ab, der die anderen Waffen auslösen kann.

Celestial Booster: Planeten und eine Rakete umkreisen die Spielenden ständig und verursachen zusätzlichen Schaden, der sich nach dem aktuellen Reichtum richtet.

Neue Stage: Die Ante Chamber

Willkommen in der Ante Chamber, einer extradimensionalen Neuinterpretation von Balatros Benutzeroberfläche. Hier stellt ihr euch einer Reihe skurriler Gegner in einer liebevoll nachgebildeten Version von Jimbos Heimatwelt. Unterstützung bekommt ihr dabei von einem ungewöhnlichen Verbündeten: dem Outer Saboteur, einem drolligen kleinen Helfer, der eure Münzen stiehlt und damit eure Feinde attackiert.

Was sind Survarots?

Survarots sind eine brandneue Form von Power Creep, die derzeit über Secretino im Basisspiel von Vampire Survivors getestet wird. Alle Charaktere aus der Ante Chamber können sie bereits nutzen.

Sie erinnern ein wenig an die bekannten Arcana-Karten, sind jedoch direkt an die Charaktere von Vampire Survivors angelehnt und verleihen einzigartige Boni. Die Ante Chamber dient dabei als erste Vorschau auf dieses kommende Feature.

Ode to Castlevania Update

Das Ode-to-Castlevania-Update ist ab heute auf Steam, Xbox, PlayStation, iOS und Android verfübar, ab dem 31. Oktober auch auf Nintendo Switch und im Epic Games Store.

Vor einem Jahr schlossen sich KONAMI und poncle erstmals zusammen, um ihre heiß ersehnte Castlevania-Kollaboration zu veröffentlichen, passenderweise unter dem Titel Ode to Castlevania. Damals hieß es von poncle: „Alle sind dabei!“. Doch das entsprach nicht ganz der Wahrheit. So ist es schließlich dieses Jahr so weit und diesmal sind wirklich (fast) alle verbliebenen Castlevania-Charaktere, die man sich nur vorstellen kann, mit an Bord.

16 neue Charaktere, einer geheimnisvoller als der andere

Ein völlig neues Abenteuer, das bislang größte, das poncle je erschaffen hat

16 neue Waffen und Waffen-Kombinationen

12 brandneue Musikstücke, komponiert von den Originalkomponisten des ersten Ode to Castlevania-DLC

Das Update Ode to Castlevania steht allen Spielenden, die den gleichnamigen DLC bereits besitzen, kostenlos zur Verfügung. Wer die Erweiterung noch nicht hat, kann sie zum Preis von 3,99 € erwerben, derzeit sogar mit 25 % Rabatt.

Westwoods

Das Westwoods-Update ist ab heute auf Steam, Xbox, PlayStation, iOS und Android verfügbar, auch hier folgt ab dem 31. Oktober auch Nintendo Switch und der Epic Games Store.

Mit Westwoods können Spielende nun all ihre hart verdienten Münzen aufs Spiel setzen, in der Hoffnung, vielleicht ein paar davon wiederzubekommen. Außerdem lockt der Händler mit „neuen“ Rabatten von 90 %, vielleicht wurden die Preise aber auch im Vorfeld erhöht. Charakter-Skins lassen sich nun mit wertvollen Münzen erwerben, ja, die waren früher übrigens kostenlos. Und für alle, die wirklich alles wollen, gibt es jetzt sogar den Vampire Survivors Season Pass: Er enthält sämtliche kostenlosen Inhalte von poncle, natürlich zu einem stolzen Preis.

Trotz (oder gerade wegen) all dieser augenzwinkernden Änderungen bringt Westwood eine neue Stage, zahlreiche Waffen und frische Charaktere ins Spiel, ein klassisches Beispiel für poncles unverwechselbaren Humor.

Was gibt es sonst noch?

„Wir haben Vampire Survivors keineswegs vergessen und bieten weiterhin kostenlose Updates für alle an“, so Luca Galante, Geschäftsführer von poncle. „Wir engagieren uns zwar auch für die Veröffentlichung von Spielen anderer großartiger Entwickler, aber Vampire Survivors wird immer ein wichtiger Teil von poncle bleiben.“

Heute gibt es mehr als nur Updates, es startet auch die Kickstarter-Kampagne für Vampire Survivors: The Board Game von Grey Fox Games. Der Start war so erfolgreich, das der Zielbetrag bereits erreicht wurde.

Bald folgen auch noch zwei weitere große Updates, von denen eins verraten wird, wie es mit Vampire Survivors weitergehen soll.