Turtle Beach Vulcan II TKL & Burst II Pro: Jetzt erhältlich

Der Gaming-Zubehörspezialist Turtle Beach hat die weltweite Einführung zweier neuer Produkte bekanntgegeben: Der mechanischen Gaming-Tastatur Vulcan II TKL RGB sowie der kabellosen Gaming-Maus Burst II Pro.

Die Vulcan II TKL RGB richtet sich mit ihrem kompakten Tenkeyless-Design an ambitionierte Spielende, die Wert auf maximale Bewegungsfreiheit für schnelle Mausaktionen legen, ideal für rasante FPS- und MOBA-Titel. Die Burst II Pro liefert kabellose E-Sport-Performance mit echter 8K-Abfragerate, extrem niedriger Latenz und einem optimierten symmetrischen Design für mittelgroße Hände und Claw-Grip-Spielstile. Herzstück ist der verbesserte Owl-Eye-30K-DPI-Sensor, der mit 750 IPS-Tracking, 70 g Beschleunigung und 99,8 % Auflösungsgenauigkeit selbst auf Glasoberflächen überzeugt.

„Unsere neue Vulcan II TKL-Tastatur und die Burst II Pro-Maus bauen auf den preisgekrönten Vorgängern auf und kombinieren modernste Technologien mit einem verfeinerten Design, das PC-Spielenden zu Höchstleistungen verhilft“, erklärt Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation.

Die Turtle Beach Vulcan II TKL RGB

Tenkeyless, hot-swap-fähige mechanische Tastatur

TITAN HS-Switches (vorgefettet, austauschbar)

Schalldämpfender Schaumstoff & Aluminium-Oberseite

Individuelle RGB-Beleuchtung mit AIMO-Sync via Swarm II-App

Features: ReacTap SOCD, Anti-Ghosting, EASY-SHIFT[+]

Abnehmbares USB-C-Kabel (linksseitig)

Integrierte Profile für langlebigen Einsatz

Die Turtle Beach Burst II Pro

Kabellose 8K-Gaming-Maus mit 0,125 ms Latenz

Owl-Eye-30K-DPI-Sensor, Titan-Optikschalter (100 Mio. Klicks)

Ultraleichtes, symmetrisches Gehäuse (57 g)

Akkulaufzeit: bis zu 40 Std. bei 8 kHz / 150 Std. bei 1 kHz

Inklusive Grip-Tape- und Skate-Sets für optimierte Performance

Die Vulcan II TKL ist ab sofort exklusiv über turtlebeach.com sowie bei teilnehmenden Händlern weltweit zum UVP von 99,99 € erhältlich. Die Burst II Pro ist ebenfalls ab sofort bei teilnehmenden Händlern zum UVP von 129,99 € verfügbar.