Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded: Neuer Modular-Controller für PS5, Xbox & PC

Der Gaming-Zubehörspezialist Turtle Beach und seine Premiummarke Victrix haben den Startschuss für den Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded Wireless Modular Controller gegeben. Das überarbeitete Modell ist ab sofort weltweit für PlayStation-Konsolen und Xbox erhältlich. Die Victrix Pro BFG-Reihe genießt seit Jahren einen exzellenten Ruf in der Esport-Szene und bei der Fighting Game Community (FGC). Mit der Reloaded-Version reagiert Turtle Beach direkt auf die Wünsche der Spieler:innen und integriert zahlreiche Verbesserungen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen magnetische, driftfreie Hall-Effekt-Daumensticks und -Trigger sowie ein neu entwickeltes Fightpad-Modul, das speziell für FGC-Wettkämpfer:innen ergonomisch optimiert wurde. Dadurch lassen sich Handgelenk und Finger besser positionieren, was den Zugriff auf zentrale Tasten erleichtert.

PC-Edition mit exklusiven Features

Neben den Konsolenvarianten bringt Turtle Beach auch den Victrix Pro BFG Reloaded Controller, PC Edition auf den Markt. Diese Version richtet sich an ambitionierte PC-GamerInnen und bietet:

Hall-Effekt-Daumensticks und -Trigger

elf austauschbare Komponenten

frei belegbare Eingaben für Tastatur, Maus und Gamepad

Clutch Hair Triggers

ein reaktionsschnelles PC-Trackpad

Da das Trackpad exklusiv für die PC-Version integriert wurde, ist das Fightpad-Modul hier nicht enthalten und wird separat angeboten.

Maximale Anpassung für jedes Genre

„Beim Victrix Pro BFG Reloaded geht es darum, Spieler:innen die volle Kontrolle über ihr Erlebnis zu geben“, erklärt Cris Keirn, CEO der Turtle Beach Corporation. Austauschbare Module, präzise abgestimmte Funktionen und flexible Konfigurationsmöglichkeiten machen den Controller zu einem Werkzeug, das sich jedem Spielstil anpasst.

Egal ob Fighting Games, Shooter oder Action-RPGs, die Kombination aus modularer Bauweise und Hall-Effekt-Technologie sorgt für driftfreie Präzision und verlässliche Eingaben. Drei Module und elf Komponenten, darunter verschiedene Thumbsticks (Standard, Kuppel, Sniper) sowie mehrere D-Pads und Gates, ermöglichen eine individuelle Konfiguration für maximalen Komfort und Leistung.

Technik für den Wettbewerb

Der Victrix Pro BFG Reloaded ist klar auf ambitioniertes Gaming ausgelegt. Highlights sind:

vier frei belegbare Schnellzugriffstasten auf der Rückseite

patentierte 5-Stufen-Hall-Effekt-Trigger mit Hair-Trigger-Modus

Dolby Atmos-Support (lebenslang kostenlos auf Xbox)

3D-Audio-Unterstützung auf PS5 über den 3,5-mm-Anschluss

Für die FGC bietet das separat erhältliche 6-Tasten-Fightpad-Modul mit Kailh-Mikroschaltern Präzision auf Turnierniveau und erleichtert das Ausführen komplexer Combos.

Komfort, Akku und Software-Support

Neben Performance legt Turtle Beach Wert auf Komfort. Der Controller bietet:

ergonomisches Design mit strukturierten Griffen

bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung

geringe Latenz bis zu neun Metern

ein 3 Meter langes, geflochtenes USB-C-Kabel für Turniere

Über die kostenlose Victrix Control Hub-App (Xbox & Windows) lassen sich Tastenbelegung, Trigger-Sensitivität und Deadzones individuell anpassen.

Erweiterungen und Verfügbarkeit

Für Besitzer:innen älterer Modelle oder PC-Spieler:innen, die ihr Setup erweitern möchten, erscheint im Oktober 2025 ein eigenständiges Victrix Pro BFG Updated Fightpad Module in Schwarz und Weiß zum UVP von 19,99 €.

Die Konsolenvarianten sind kompatibel mit Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 und Windows. Beide Versionen sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und kosten 199,99 €. Die PC-Edition kann ab sofort für 179,99 € vorbestellt werden.