Tormented Souls 2: Klassischer Survival-Horror feiert sein Comeback

Das Warten hat ein Ende: Mit Tormented Souls 2 lassen die Indie-Entwickler von Dual Effect den Geist klassischer Survival-Horror-Spiele wieder aufleben. Ab sofort ist der Titel auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie im Epic Games Store erhältlich und bringt den Nervenkitzel der 90er-Jahre in die Gegenwart.

Nach den grausamen Ereignissen im Wildberger-Krankenhaus hoffte Caroline Walker auf ein ruhiges Leben mit ihrer Schwester Anna. Doch Annas Visionen von Gewalt und Tod, die sie in düsteren Zeichnungen festhielt, erwiesen sich bald als Vorboten einer neuen Katastrophe.

Um ihre Schwester zu retten, begibt sich Caroline in das abgeschiedene Villa Hess in den Bergen Südchiles. Dort stößt sie auf ein geheimnisvolles Krankenhaus, dessen Personal hinter einer freundlichen Fassade ein tödliches Geheimnis verbirgt. Schon bald geraten die Schwestern in einen Albtraum, der alles bisher Erlebte übertrifft.

Eine Gemeinde voller Geheimnisse

Die Dorfbewohner von Villa Hess leben in Armut und suchen Trost bei Mutter Lucia und ihrer rätselhaften Schwesternschaft. Nach Annas Entführung erwacht Caroline in einer wie ausgestorben wirkenden Siedlung und muss sich durch verstörende Schauplätze kämpfen.

Caroline erkennt schnell, dass sie nicht allein ist: Verseuchte Einwohner, fanatische Kultisten und monströse Kreaturen lauern in den Schatten. Auf der „anderen Seite“ warten noch größere Schrecken – Wesen von unermesslicher Macht, die mehr als rohe Gewalt erfordern. Zum Glück steht Caroline ein vielseitiges Waffenarsenal zur Verfügung.

Wem kann Caroline trauen?

Im Kloster offenbart Mutter Lucia ihre wahren Absichten, ein finsterer Pakt, der Anna ins Zentrum eines grausamen Plans stellt. Während Caroline nach Antworten sucht, trifft sie auf zwei mysteriöse Fremde, deren Hilfe sie braucht, obwohl ihre Motive unklar bleiben.

Der Soundtrack von NyxTheShield

Die melancholischen Klänge von NyxTheShield begleiten das Grauen. Eine Auswahl des Original Soundtracks ist kostenlos auf YouTube verfügbar, das vollständige Album mit 52 Tracks kann auf Steam erworben werden.

Features von Tormented Souls 2