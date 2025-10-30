The First Descendant: Season 3 Episode 2 bringt neue Heldin Harris

Nexon hat die umfangreichen Inhalte für The First Descendant: Season 3 Episode 2 enthüllt und das Update hat es in sich. Neben einer neuen Descendant-Heldin namens Harris erwarten Spieler ein frischer Dungeon, mächtige neue Waffen, Gameplay-Verbesserungen, ein Handelssystem und eine spektakuläre Bayonetta-Kollaboration. Der Startschuss fällt am 6. November 2025.

Neue Descendant: Harris

Harris, die neueste Kämpferin im Spiel, bringt ein einzigartiges Set an Fähigkeiten mit:

Passive Fähigkeit „Internal Toxin Control“ : sorgt für diverse Buffs und taktische Vorteile.

: sorgt für diverse Buffs und taktische Vorteile. Crushing Charge: ein kraftvoller Angriff mit ihren mechanischen Zwillingsarmen, die sie auch für Sprünge und zerstörerische Bodenschläge nutzt.

Neuer Dungeon & Boss

Der neue Supermassive Receptor Dungeon (verfügbar in Hard-Schwierigkeit) wird zur zentralen Farming-Zone für Harris und die neue Ultimate-Waffe „Hive Master“.

Im Mittelpunkt des Dungeons wartet der Boss Pattern Flores, der neue Module, Komponenten und seltene Belohnungen droppt.

Neue Features & Inhalte

Neue Waffen: Hypernova und Hive Master

Hypernova und Hive Master Neue Module: Trigger Modules und Ancestors Modules

Trigger Modules und Ancestors Modules Neues Handelssystem für einfacheren Item-Austausch

für einfacheren Item-Austausch Balance-Update für optimiertes Kampfverhalten

Bayonetta-Crossover

Vom 6. November bis 4. Dezember läuft das heiß erwartete Bayonetta-Event. Spieler können:

einen Ganzkörper-Bayonetta-Skin ,

, Waffen-Skins und

und weitere thematische Items

freischalten – inklusive Effekten und kosmetischen Extras.

Darüber hinaus läuft vom 6. November bis 4. November ein Story-Event (wahrscheinlich gemeint: bis 4. Dezember), das Story-Elemente der Hauptkampagne mit Event-Content verknüpft. The First Descendant: Season 3 Episode 2 bringt also nicht nur frische Story-Inhalte, sondern erweitert das Spiel mit tiefgreifenden neuen Mechaniken, einem herausfordernden Dungeon und der wohl stilvollsten Hexe der Gaming-Geschichte.