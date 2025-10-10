Systemic War: Erster Gameplay-Trailer & Demo angekündigt

Das polnische Entwicklerstudio Play of Battle hat heute den ersten Gameplay-Trailer zu seinem kommenden Grand-Strategy-Titel Systemic War veröffentlicht. Kurz vor dem Steam Next Fest erhalten Spieler damit einen Vorgeschmack auf die erste spielbare Demo, die weltweit verfügbar sein wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In diesem modernen Echtzeit-Strategiespiel (RTS) mit komplexen geopolitischen Systemen übernehmen Spieler die Kontrolle über einen Staat und führen ihn auf globaler Ebene zum Sieg. Die Demo, die ab dem 13. Oktober erscheint, bietet erstmals die Möglichkeit, noch vor der geplanten Veröffentlichung im Jahr 2026 das Schlachtfeld zu betreten.

Die Handlung versetzt Spieler in ein alternatives Jahr 2022: Nach dem Fall von Kiew steht Polen im Zentrum einer groß angelegten Invasion. Zwischen hybrider Kriegsführung und taktischer Diplomatie entscheiden Spieler selbst, ob sie ihre Heimat verteidigen oder eine offensive Strategie verfolgen. Dabei können sie nicht nur polnische Streitkräfte befehligen, sondern auch NATO- und US-Einheiten, darunter die in Litauen stationierte 45. Panzerbrigade der Bundeswehr.

„Unser Ansatz in Bezug auf Krieg und Frieden ist wirklich einzigartig. Konflikte in Systemic War wechseln nicht zwischen Frieden und Krieg hin und her – sie entwickeln sich durch diplomatische Eskalation und Deeskalation, mit realen Konsequenzen für die Bereitschaft eurer Verbündeten, euch zu unterstützen. Auch wenn es sich noch um eine frühe Demo handelt, glauben wir, dass wir bereits die Tiefe und Komplexität erfasst haben, die Fans von Grand Strategy suchen“, so Jarosław Kotowski, Vice President & Game Director bei Play of Battle S.A.

Das Spiel basiert auf einem lebendigen Infrastrukturmodell, das reale Schienen- und Straßennetze abbildet. Spieler führen ihr Land durch Diplomatie, Wirtschaft, Information und militärische Operationen, bis hin zu direkten Echtzeit-Schlachten an realen Schauplätzen wie der Suwałki-Lücke oder Warschau.

Mitentwickelt wurde Systemic War von Dr. Jacek Bartosiak, einem renommierten Geopolitik-Experten, der auf authentische strategische Tiefe und realistische Konfliktszenarien geachtet hat.

1 von 6

Hauptfeatures von Systemic War: