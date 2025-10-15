Surviving Mars: Relaunched erscheint am 10. November 2025 für PC, PS5 & Xbox

Paradox Interactive hat offiziell die Veröffentlichung von Surviving Mars: Relaunched angekündigt. Die Neuauflage des preisgekrönten Science-Fiction-Städtebau- und Kolonie-Management-Spiels von Haemimont Games erscheint am 10. November 2025 für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S.

Das Remaster bringt nicht nur eine technisch überarbeitete Version des Originals von 2018, sondern vereint auch sämtliche bisher erschienenen Inhalte, von großen Erweiterungen über kosmetische Add-ons bis hin zu Radiosendern, in einem einzigen, vollständigen Paket. Darüber hinaus warten brandneue Features, darunter das Martian Assembly-Update, eine modernisierte Benutzeroberfläche und verbesserte Grafik, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteigenden ein optimales Spielerlebnis bieten sollen.

Ultimate Edition mit Erweiterungspass

Parallel zur Standardversion erscheint die Surviving Mars: Relaunched – Ultimate Edition. Diese enthält den Prime Mission-Erweiterungspass, der sofortigen Zugriff auf einen neuen Missionssponsor bietet: den Interplanetary Codex. Diese Organisation verfolgt nicht nur die Kolonisierung des Mars, sondern auch dessen politische Zukunft. Mit einem einzigartigen Justizgebäude, diplomatischen Werkzeugen für die Beziehungen zur Erde und zusätzlichen Finanzmitteln bringt der Sponsor neue strategische Möglichkeiten ins Spiel.

Darüber hinaus umfasst die Ultimate Edition zwei kommende Erweiterungen:

Feeding the Future (Q2 2026): Fokussiert auf Landwirtschaft, Nahrungsproduktion und neue Verwaltungsoptionen. Mahlzeiten beeinflussen Komfort und geistige Gesundheit der Kolonisten.

Machine Utopia (Q4 2026): Führt mechanisierte Arbeit, industrielle Großprojekte und neue Produktionsketten ein, die die Wirtschaft des Mars grundlegend verändern.

Preise und Upgrade-Optionen

Standard Edition: 39,99 €

Ultimate Edition: 59,99 €

Besitzende des Originals erhalten beim Kauf auf derselben Plattform einen Rabatt:

19,99 € (Standard) bzw. 39,99 € (Ultimate).

Damit bietet Paradox nicht nur ein Remaster, sondern ein komplettes Kolonie-Management-Erlebnis, das die bisherigen Inhalte bündelt, erweitert und technisch auf den neuesten Stand bringt.