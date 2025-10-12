Star Citizen: Das Crimestat-System erklärt – Entstehung, Folgen und wie man ihn wieder loswird

Wer im Persistent Universe von Star Citizen unterwegs ist, merkt schnell, dass die eigene Freiheit ihre Grenzen hat. Jede Handlung kann Konsequenzen nach sich ziehen – ganz so wie im echten Leben. Das Crimestat-System ist das Werkzeug, mit dem die Entwickler dieses Prinzip umsetzen. Es sorgt dafür, dass Spieler, die sich nicht an Gesetze und Regeln halten, früher oder später zur Rechenschaft gezogen werden.

Doch wie genau funktioniert dieses System eigentlich, wer vollzieht die Gesetze und welche Möglichkeiten gibt es, den eigenen Crimestat wieder loszuwerden?

Die Grundlagen des Crimestats

Der Crimestat ist im Grunde nichts anderes als ein digitaler Strafzettel, der sich mit jedem Gesetzesbruch füllt. Wird ein Verbrechen begangen, registriert das System die Tat und versieht den Täter mit einem entsprechenden Eintrag. Auf dem Mobiglas ist jederzeit ersichtlich, wie hoch der aktuelle Crimestat ausfällt. Gerade wer sich im Eifer des Gefechts mit anderen Spielern anlegt, erlebt oft zügiger als gedacht, wie diese Anzeige in die Höhe schnellt. Vergehen können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Bereits kleinere Angriffe auf andere Schiffe, der Warendiebstahl oder auch Vergehen zu Fuß können ausreichen, um ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten.

Die Crimestat Stufen und deren Folgen

Es gibt insgesamt fünf Stufen auf der Crimestat-Skala. Deine aktuelle Stufe wird dir im Mobiglas, im Reiter “Home”, im unteren, linken Bereich, sowie auch direkt im HUD angezeigt.

1 von 2

Leichte Verbrechen, die dir einen Crimestat von 1 oder 2 einhandeln, haben erstmal keine weitreichenden Folgen, können diese auch schnell einmal jemandem passieren. Du kannst in diesem Stadium einfach bei der nächsten Station oder einem Spaceport landen und an Terminals des “Office of Imperial Justice” deine Strafe bezahlen.

Diese Terminals befinden sich auf Stationen bei den Admin Centern und an Spaceports meist in der Nähe der Eingänge zu den Transit-Stationen. Zu erkennen sind sie an einer leuchtenden Waage, die als Hologramm über dem Terminal schwebt.

Wenn du vermehrt straffällig wirst, steigt dein Crimestat irgendwann auf die Stufe 3 oder höher an.

1 von 3

Ab der dritten Stufe, wird dir die Landeerlaubnis auf Stationen und Spaceports entzogen, die Abwehrtürme von Stationen nehmen dich nun ins Visier und zusätzlich wird ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Neben der Tatsache, dass du keine legalen Missionen mehr im Spiel annehmen kannst, haben nun andere Spieler nun auch die Möglichkeit, im Mobiglas sogenannte “Bounty Hunter”-Aufträge anzunehmen, um dich zu jagen und zur Strecke zu bringen.

Es gibt nun nur noch eine einzige Station im Stanton System, die dir Zuflucht gewährt. GH, Grim Hex oder bei Outlaws gerne auch liebevoll “Grim” genannt.

GrimHex ist eine Asteroidenbasis im Gürtel rund um den Mond Yela bei Crusader. Sie gilt als Zufluchtsort für Gesetzesbrecher, denn selbst mit einem hohen Crimestat ist hier eine Landung möglich. An den dortigen Terminals lassen sich zahlreiche Straftaten gegen die Zahlung einer Geldstrafe tilgen. Allerdings gibt es Grenzen: Schwere Delikte wie Mord können nicht einfach mit einem Obolus beglichen werden, sondern ziehen ungleich drastischere Konsequenzen – wie unbedingte Haftstrafen – nach sich.

In GrimHex lassen sich somit nur Teile des Crimestats gegen Zahlung von Strafen tilgen. Die Station verfügt außerdem über ein – wenn auch etwas improvisiert wirkendes – Krankenhaus, in dem sich verletzte Spieler behandeln lassen können.

Ein kleiner Pro-Tipp am Rande: Eine aufgefrischte Tetanusimpfung schadet in dieser Umgebung sicherlich nicht.

In GrimHex kannst du nicht nur Strafen begleichen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen — die Basis fungiert zugleich als Handelsplatz für Ausrüstung aller Art. Rüstungen, Waffen und Schiffs-Komponenten gehören ebenso zum Sortiment wie nützliche Hacking-Chips, die anderswo schwer zu bekommen sind.

1 von 2

GrimHex dient damit als Umschlagplatz: Auch Güter, die du im Rahmen “alternativer Eigentumsübertragungsverfahren” in deinen Besitz gebracht hast (Anm.: Redakteur grinst), lassen sich hier meist gewinnbringend veräußern. Leider kann die Station nicht als “Startlocation” bei deinem Einstieg ins Verse genutzt werden, was wir sehr schade finden.

Wir haben nun gehört, dass es fünf Crimestat Stufen gibt. Wer ist nun aber mit der Verfolgung der bösen Kriminellen beauftragt und wie wird man dieses lästige Anhängsel eigentlich wieder los?