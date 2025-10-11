Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge im Buch-Test

Zum 75. Geburtstag der Peanuts gönnt der Carlsen Verlag dem weltberühmten Beagle mit Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge einen ganz besonderen Auftritt. Diese Comic-Sammlung im besonderen Gewand ist ein ganz besonders Geburtstagsgeschenk für die Peanuts und Snoopy.

Vielen Dank an den Carlsen Verlag für die Bereitstellung des Rezensionsexemplars.

Zum Inhalt:

„Dieses Buch bietet auf fast 400 Seiten Hunderte von farbigen Comicstrips mit den beliebtesten Peanuts-Charakteren – von Charlie Brown und Snoopy bis hin zu Lucy, Linus, Sally und vielen mehr. Die zeitlosen Geschichten voller Humor, Charme und Philosophie begeistern neue und alte Fans gleichermaßen.

Die Peanuts sind mehr als nur ein Comic, sie sind eine liebevolle, manchmal melancholische Betrachtung des Lebens, verpackt in kleine Alltagsgeschichten – eben das Glück der kleinen Dinge!

Ein besonderes Highlight ist der einzigartige Farbschnitt, der dieses Buch zu einem echten Sammlerstück macht. Pünktlich zum 75. Jubiläum der Peanuts im Herbst bringt es die Vorfreude auf die große Geburtstagsparty ins Rollen.

Happy Birthday, Peanuts!“

Inhaltsangabe zu Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge (Carlsen Verlag)

Verlag Carlsen Verlag Format Hardcover Autor Carles M. Schulz Marke Peanuts Seitenanzahl 392 Größe 213 mm x 171 mm Preis 30,00 € Veröffentlichung 29.07.2025 Lesealter ab 6 Jahren ISBN 978-3-551-80749-6

75 Jahre Peanuts:

Vor 75 Jahren, im Oktober 1950, erschienen die Peanuts erstmals in einer amerikanischen Zeitung und bis heute haben Charlie Brown, Snoopy, Lucy und Linus nichts von ihrer Strahlkraft verloren. Charles M. Schulz schuf weit mehr als bloß eine Comicserie: Er zeichnete ein sensibles Porträt menschlicher Schwächen, Hoffnungen und Freundschaften, verpackt in wenige Panels voller Humor und Tiefgang. Zum 75. Jubiläum zeigen die Peanuts einmal mehr, wie universell ihre Themen geblieben sind, vom Alltagsfrust bis zur Sehnsucht nach Sinn und Zugehörigkeit. Insbesondere Snoopy mit seinen unzähligen Lebensträumen hat sich in den letzten 75 Jahren zu einer wahren Kultfigur entwickelt.

Geschichten über Geschichten:

Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge ist eine Sammlung von klassischen Penaut-Comicstrips. Diese bestehen immer aus vier Bildern und behandeln dabei gesellschaftliche Themen, erzählen eine kurze Geschichte oder sind einfach nur als Witz gedacht. So liegt beispielsweise Snoopy im Regen auf seiner Hundehütte und kommentiert das in die Hütte laufende Wasser nur mit „Bei Regen läuft immer der Keller voll“. Hier findet sich viel Sarkasmus, trockener Humor und auch Gesellschaftskritik. Manche der Comicstrips bauen aufeinander auf oder behandeln ein identisches Thema unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Um diesen eleganten Sammelband aufzulockern, finden sich immer wieder einzelne orange Seiten, die mit farbigen Zeichnungen von Snoopy und seinen Freunden versehen sind.

1 von 3

Typisch für die Peanuts ist die Mischung aus kindlicher Naivität und erstaunlicher philosophischer Tiefe. Charles M. Schulz gelingt es, große Fragen des Lebens in kleine und kurzweilige Alltagsbeobachtungen zu verwandeln. Dazu benötigt er nur wenige Striche und stark pointierten Dialogen. Trotz ihrer Schlichtheit entfalten die Strips eine überraschende emotionale Wirkung: Sie sind mal komisch, mal nachdenklich, oft bittersüß. Gerade diese leise Melancholie und der feine Humor machen den besonderen Charme der Peanuts aus und erklären, warum sie auch nach 75 Jahren nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Optische Gestaltung:

Als besondere Hommage an das 75. Jubiläum der Peanuts hat der Carlsen Verlag Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge mit einem einzigartigen Farbschnitt ein ganz besonderes Design verliehen. Die Seitenkanten des Buchblocks zieren hier weiße Zeichnungen auf einem orangen Hintergrund von Snoopys Freunden Charlie Brown, Lucy und noch vielen mehr.

1 von 3

Fazit:

Snoopy und die Peanuts – Das Glück der kleinen Dinge ist eine liebevoll gestaltete Hommage an einen zeitlosen Klassiker. Die Sammlung vereint Humor, Nachdenklichkeit und Charme auf unvergleichliche Weise und zeigt, warum Charles M. Schulz’ Figuren auch 75 Jahre nach ihrem ersten Auftritt nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Ob als nostalgische Erinnerung für langjährige Fans oder als Einstieg für neue Leserinnen und Leser, dieses Buch ist ein echtes Schmuckstück im Regal und eine wunderbare Einladung, im Alltag das Glück der kleinen Dinge wiederzuentdecken.

Dieses Rezensionsexemplar wurde Game2Gether vom Carlsen Verlag für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.